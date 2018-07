Spoltore, il 19 Luglio Cuperlo presenta il suo libro:”In “viaggio”

SPOLTORE (PE) – Giovedì 19 luglio 2018, alle ore 18.30,nella sala della delegazione comunale in via Nora, a Santa Teresa di Spoltore Gianni Cuperlo presenterà il suo libro “In viaggio. La sinistra verso nuove terre” .

Cuperlo, deputato per tre legislature, è stato appena nominato responsabile nazionale della commissione “Riforme, alleanze, e partecipazione” del Pd. Conosce bene l’Abruzzo: è stato anche docente di comunicazione politica e analisi della sfera pubblica all’Università di Teramo.

Il coordinatore del circolo di Spoltore Leandro Fedele, che modererà l’evento, spiega:

“Il Partito Democratico è pronto a risalire la china dopo i recenti showdown elettorali ripartiamo perciò dai nostri intellettuali per una rinascita politica che sia basata sui contenuti e non solo su slogan efficaci.Per questo motivo, mantenendo uno sguardo attento alla nostra realtà territoriale, noi del circolo locale del Pd abbiamo deciso di organizzare una serie di appuntamenti con esperti e figure che, pur essendo comunque legate al partito, sono culturalmente indipendenti dai dogmi e dalla propaganda”.

Il primo appuntamento è appunto con Gianni Cuperlo.

“Siamo convinti” prosegue Fedele “che incontri di questo tipo saranno di vivo interesse non solo per gli iscritti e per chi abitualmente segue le vicende dei partiti, ma anche a chi ha a cuore la buona politica – intesa come cura del nostro prossimo – ed ai militanti degli altri partiti che vorranno confrontarsi con noi e con Gianni sul futuro del paese e dell’Europa”.