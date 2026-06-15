Cerasuolo d’Abruzzo Cup 2026: successo per la quinta edizione

PESCARA – La Cerasuolo d’Abruzzo Cup 2026 si chiude con numeri importanti, due giornate di regate spettacolari e un forte coinvolgimento a terra. La quinta edizione conferma la solidità di un progetto che unisce vela, promozione del territorio e valorizzazione del Cerasuolo d’Abruzzo, protagonista anche nel logo e nell’identità visiva dell’evento.

Sono state 32 le barche d’altura iscritte, impegnate in due prove tra Pescara, Ortona e Montesilvano, caratterizzate da condizioni meteo‑marine variabili e, in alcuni momenti, impegnative.

Organizzata dal Circolo Nautico Pescara 2018 in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo e il Marina di Pescara, con il patrocinio del Comune, la manifestazione ha coinvolto oltre 200 velisti provenienti da Abruzzo e Marche, confermando la capacità dell’evento di attrarre equipaggi e realtà del territorio.

A dominare la scena è stata Movida R, il Far 40 degli armatori Ivo Petrelli e Massimiliano Bertocchi, che ha centrato un prestigioso triplete: Trofeo Challenger 2026, 3° Trofeo CNP2018 e Trofeo Line Honours in tempo reale.

Una prestazione che ha confermato la competitività dell’imbarcazione del Circolo Velico La Scuffia, capace di imporsi nuovamente su Svampita Smerit, lo Swan 45 di Fabio Cosentino, vincitore del Challenger 2025.

Il primo giorno di regata è stato caratterizzato da un vento di circa 7 nodi, con un percorso di 24 miglia tra Pescara e Ortona. Domenica, invece, le condizioni si sono fatte più impegnative: vento fino a 20 nodi, mare formato e una prova tecnica che ha messo alla prova tutti gli equipaggi diretti verso Montesilvano.

Nelle altre categorie si sono distinti:

Celeste (CNP2018) di D’Annunzio e Mori, protagonista di un serrato duello con Pixel (CNSambenedettese) di Fabio Sciarra

Trilli (CNP2018) di Massimo Di Bernardo, prima nel Gruppo B davanti a Selvaggia (CV La Scuffia) di Vittorio Ferrara e Maria Ludovica (CNSambenedettese) di Paolo Fantini

Mascé (CNP2018) di Roberto Di Nisio, vincitrice del Gruppo C davanti a Victory (CNP2018) di Anna Palmieri e Cecilia (CV La Scuffia) di Massimo Cerimele

Soddisfatto il presidente del Circolo Nautico Pescara 2018, Alessandro Pavone, che ha sottolineato la crescita costante dell’evento e la sua doppia anima: sportiva e di valorizzazione delle eccellenze abruzzesi. «Ogni anno facciamo un passo avanti – ha spiegato – grazie alla collaborazione con le cantine del Consorzio e al sostegno di nuove realtà del territorio, attratte dall’atmosfera di amicizia e passione che caratterizza questa manifestazione».

Tra i partner dell’edizione 2026 figurano Consorzio Vini d’Abruzzo, Colonna Sistemi, De Gusto Eventi, Saquella, Il Delfino Pescherie, Usail, Mercato del Pane, Vittoria RMS, Banca Generali Private, Rustichella d’Abruzzo, Terme di Popoli, Bar Napoli e New York Grafic.