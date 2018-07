Giulianova, rinviato per maltempo l’intervento adulticida

La disinfestazione verrà effettuata nella notte del 18 luglio

GIULIANOVA – Il previsto intervento adulticida fissato per il 16 luglio e rinviato a causa del maltempo, verrà effettuato il 18 luglio a partire dalle ore 23 sull’intero territorio comunale.

Si raccomanda, pertanto, di non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento; di tenere le finestre chiuse e gli animali domestici al riparo; di evitare di stendere la biancheria; di parcheggiare le autovetture o altri mezzi in modo da non ostacolare le operazioni di disinfestazione.