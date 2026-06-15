Abruzzo, tavolo su InVento Italia: polo eolico da 850 milioni a Ortona

L’AQUILA – Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha aperto oggi a L’Aquila un tavolo di lavoro dedicato al progetto InVento Italia di Renexia, società del Gruppo Toto, che punta a realizzare in Abruzzo un polo industriale integrato per la produzione di turbine eoliche destinate all’offshore galleggiante. Un investimento strategico che potrebbe collocare la regione tra i protagonisti della transizione energetica nazionale.

Marsilio ha spiegato che Renexia ha individuato il porto di Ortona come sede preferenziale dell’insediamento, scelta maturata dopo un’analisi autonoma dell’azienda. «La Regione ha il dovere di accompagnare questo percorso, riunendo tutti i soggetti competenti e verificando le condizioni per rendere realizzabile l’investimento», ha dichiarato il Presidente.

Durante l’incontro, la società ha illustrato le criticità legate all’ipotesi alternativa di localizzazione nell’area di Vasto: distanza tra aree operative e porto, attraversamenti complessi della SS16 e della linea ferroviaria, limiti al transito dei carichi eccezionali, accesso unico via terra e spazi insufficienti per stoccaggio e movimentazione. Elementi che, secondo Renexia, incidono sulla sostenibilità industriale e logistica di un insediamento che richiede aree fronte mare e collegamenti adeguati per componenti di grandi dimensioni.

Marsilio ha definito l’avvio del tavolo «un primo passo importante», sottolineando però la necessità di affrontare ora una fase operativa complessa, fatta di verifiche su tempi, procedure e responsabilità. «La Regione lavorerà per garantire il massimo coordinamento istituzionale», ha aggiunto.

Il Direttore Generale di Renexia, Riccardo Toto, ha illustrato le linee del piano industriale, evidenziando il valore strategico del progetto per riportare in Italia capacità manifatturiera in un settore chiave per la transizione energetica e per lo sviluppo di una filiera tecnologica avanzata. InVento Italia potrebbe inoltre favorire il coinvolgimento di imprese locali e sostenere la riconversione di comparti in difficoltà, come quello dell’automotive.

Il progetto prevede un investimento complessivo di circa 850 milioni di euro, comprensivo degli interventi infrastrutturali portuali, e un impatto occupazionale stimato in oltre 3.100 posti di lavoro diretti e circa 2.000 nell’indotto.

Uno dei punti centrali del tavolo è stato l’avvio di un percorso istituzionale basato su un accordo di programma, strumento ritenuto essenziale per coordinare Regione, Comune, Autorità portuale e amministrazioni competenti. L’obiettivo è definire in un’unica cornice gli interventi infrastrutturali, urbanistici e amministrativi necessari alla realizzazione del polo industriale. È stata condivisa anche la necessità di individuare un Commissario speciale per accelerare le procedure e garantire tempi compatibili con la dimensione strategica dell’investimento.

«Dobbiamo capire con precisione quali interventi siano necessari per far partire l’insediamento e arrivare rapidamente al cantiere della piattaforma industriale», ha sottolineato Marsilio. «La Regione farà la sua parte, anche nel dialogo con il Governo nazionale e, se necessario, con l’Unione Europea. L’accordo di programma e la figura del Commissario speciale possono evitare frammentazioni e rallentamenti».

Il tavolo servirà ora a definire il quadro delle esigenze tecniche, urbanistiche, portuali e amministrative, individuando i passaggi necessari per verificare la fattibilità concreta dell’insediamento e accompagnare il percorso verso la decisione finale.

All’incontro hanno partecipato, per la Regione Abruzzo, l’assessore Tiziana Magnacca, il consigliere delegato Nicola Campitelli, il capo di gabinetto Stefano Cianciotta, il direttore generale Vincenzo Rivera e i direttori di dipartimento Pierpaolo Pescara e Germano De Sanctis. Presenti anche il Comune di Ortona, con il sindaco Angelo Di Nardo e il vicesindaco Simone Ciccotelli, e l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale, rappresentata dal commissario straordinario Vincenzo Garofalo e dal segretario generale Salvatore Minervino.