Pescara, parla Pillon: “Stiamo lavorando bene, soddisfatto della rosa”

Le parole del tecnico della compagine adriatica dopo i primi giorni di ritiro in quel di Palena, in arrivo Antonucci dalla Roma

PESCARA – Poco più di un mese all’inizio del campionato ma, al momento, a regnare è l’incertezza con Cesena e Bari fallite e Avellino in bilico. Situazione molto tranquilla in casa Pescara con la compagine adriatica in ritiro a Palena che ospiterà il Delfino fino al 28 luglio. Positive le prime impressioni di Pillon che, in conferenza stampa, parla così: “Ottima questa prima settimana sul piano dell’impegno e sotto il punto di vista del clima. C’è da parte di tutti voglia di fare bene ed entusiasmo e questa è una cosa positiva. Non voglio prime donne, dobbiamo essere un gruppo unito e senza preclusioni verso nessuno. Sarà il campo e decidere la formazione, ci sarà una sana competizione”.

Sulla costruzione della rosa aggiunge: “Siamo a buon punto, avevo delineato il mio 4-3-3 e stiamo prendendo giocatori adatti con della qualità importante. Devo dire che dietro abbiamo costruito bene la squadra, il centrocampo è molto importante e per il reparto offensivo stiamo aspettando l’arrivo di Antonucci. Poi però sta a noi dimostrare che siamo una squadra competitiva che se la può giocare con tutti”. Sul reparto avanzato dichiara: “Monachello è un ragazzo giovane che deve esplodere. Ha fatto molto bene ad Ascoli e noi volevamo portarlo qui, sono contento del suo arrivo. Dovrà dimostrare di avere le qualità per guadagnarsi la Serie A, ma prima dovrà farlo qui a Pescara. Cocco è un giocatore che conosco molto bene, a Vicenza ha fatto ottime cose. L’anno scorso aveva ancora problemi fisici, mentre invece quest’anno lo vedo bene e voglioso. Sta a lui dimostrare di essere tornato il vero Cocco. Non dimentichiamoci di Bunino, credo molto in lui. Sono tre giocatori che si giocheranno il posto”.

Infine una battuta sul prossimo campionato di Serie B: “In questo momento è difficile dire quali squadre si giocheranno la promozione perché le rose non sono ancora complete, ma sarà un campionato molto tosto. Noi saremo competitivi e ce la giocheremo con tutti”.

Fonte foto: Pescara Calcio