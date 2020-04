Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 30 aprile 2020

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo del 30 aprile 2020: in attesa del nuovo bollettino, in calo i pazienti ricoverati e in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 30 aprile 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Si riparte a un aumeno di 24 casi su un totale di 1187 tamponi effettuatu e da 5 decessi in più; calano, però i pazienti ricoverati (-3) e quelli in terapia intensiva (-2).

Non si placano le reazioni alla decisione del Governo di slittare le riaperture. Tra queste c’é quella degli operatori abruzzesi legati a vario modo alla filiera produttiva del cibo: aziende di produzione, bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie. Ma pure banchetti e catering, settori tutt’altro che di nicchia, che lo stop alle cerimonie religiose e civili (battesimi, prime comunioni, matrimoni) sta letteralmente radendo al suolo. Nella serata di ieri il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, in coerenza con la promessa fatta ai risotratori e albergatori aquilani, di stare, per quanto possibile, sempre al loro fianco, ha scritto una lettera al presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, al presidente della Regione, Marco Marsilio, e ai parlamentari abruzzesi per stimolare l’adozione di provvedimenti significativi e urgenti a sostegno degli imprenditori del comparto turistico-ricettivo e della ristorazione; in particolare il congelamento delle tasse.

CORONAVIRUS IN ABRUZZO OGGI

Pe le imprese, il Presidente della Regione, Marco Marsilio, si é riunito con gli operatori delle politiche del “credito” e “assistenziali” per un confronto sulle misure e azioni da adottare a sostegno dei lavoratori e delle aziende in difficoltà a causa delle chiusure stabilite dal Governo. L’Assessore al tursmo Febbo ha annunciato che, per andare al mare, anche in spiaggia libera, ci si dovrà prenotare attraverso una piattaforma digitale gestita dalla Regione in collaborazione con i titolari degli stabilimenti balneari Le spiagge libere saranno attrezzate con ombrelloni (dei quali é prevista la riduzione del 30-35%) lettini e sdraio e per accedervi sarà necessario prenotarsi. Il costo, a prezzo calmierato sarà a carico della Regione che lo concorderà con i balneari. Intanto, i vista dell’imminente fase 2, l’assessore Verì ha fatto visita all’Ospedale di Chieti, per un momento di confronto e di condivisione per dare al presidio un ruolo adeguato alla qualità e alle eccellenti professionalità che esprime. La pandemia sta allentando la morsa in Abruzzo e, pur paventando la possibilità di una nuova ondata di contagi con la fine del lockdown, è necessario adottare soluzioni che permettano di conciliare la ripresa delle attività ordinarie con l’assistenza ai malati di Coronavirus.

Intanto una indagine di Confcooperative Abruzzo rileva che la situazionedi più di un terzo della popolazione abruzzese, che già proma dell’emergenza Coronavirus viveva in una situazione di fragilità economica, ora é drammatica.

DATI CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 30 APRILE 2020

Nel pomeriggio sarà disponibile il bollettino odierno a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 30 APRILE 2020