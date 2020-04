Interventi sul viadotto San Gabriele. D’Alberto: “Risultato storico”

TERAMO – “É un grandissimo risultato quello conseguito dall’amministrazione comunale di Teramo, con l’affidamento dei lavori, da parte di Anas, di ripristino e miglioramento sismico del viadotto San Gabriele di Teramo. Gli interventi riguarderanno lavori di rinforzo delle pile, delle spalle e della soletta di impalcato, oltre alle opere accessorie come barriere di sicurezza, pavimentazione e canali di scarico delle acque. L’esecuzione di tali interventi vedranno l’inizio dei lavori entro il mese di giugno per un importo complessivo di euro 3.040.000,00. É un risultato storico – sottolinea il Sindaco Gianguido D’Alberto – che implicitamente conferma l’importanza delle ottime relazioni tessute con altri enti ed organismi e che premia il lavoro degli assessori e dei nostri tecnici.

Questo risultato è stato raggiunto grazie al lavoro e alla chiarezza di intenti con cui vengono improntati i rapporti istituzionali. Dopo anni in cui avevano fatto di Ponte San Gabriele una specie di ibrido su cui nessuno rivendicava idoneità ad intervenire, giungiamo ora ad un esito di concretezza. L’attività di sinergia messa in campo è stato il valore aggiunto che ha consentito il raggiungimento del risultato. Esprimo un sentito ringraziamento all’ANAS e alla Protezione Civile che in una vicenda certamente non facile hanno saputo far brillantemente convergere le istanze proprie con quelle della comunità interlocutrice”.

L’Assessore Di Padova, che ha seguito il procedimento, esprime “Ampia soddisfazione per il risultato congiunto oggi ottenuto, che ci consentirà di ristrutturare una importantissima opera che venne realizzata per agevolare il transito verso il centro abitato di Teramo e che, ora più di ieri, consentirà una maggiore sicurezza al passaggio veicolare”.

Tali lavori, conclude l’assessore Cavallari: “rappresenteranno un primo passo importante per la città di Teramo e ringrazia la Struttura Territoriale Anas Abruzzo per il lavoro svolto e per i sopralluoghi che svolge accuratamente e con frequenza sul nostro territorio, che necessità di altri importanti interventi”.