GIULIANOVA – Il Comune di Giulianova ha realizzato un pratico vademecum con tutte le norme da seguire per evitare il contagio da Coronavirus. L’opuscolo verrà distribuito, nei prossimi giorni, a tutte le attività commerciali già in attività, ed in seguito a quelle che riapriranno prossimamente, e dovrà essere esposto sulle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali.

