Roseto al Centro: “Il Sindaco riapra i cimiteri comunali”

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – Il Movimento Politico Roseto al Centro sollecita l’Amministrazione Comunale, ed in particolare il Sindaco Sabatino Di Girolamo, per la riapertura dei cimiteri comunali.

Si legge nella nota:

I cimiteri sono stati chiusi attraverso ordinanza il 3 Aprile 2020, ma alla luce dell’avvio verso la Fase 2, dove anche il Governo ha permesso che vengano svolte celebrazioni funebri, seppur con delle restrizioni, ci è sembrato opportuno che anche il nostro Comune andasse verso questa direzione. Non saremmo gli unici a farlo in quanto anche altre realtà a noi limitrofe hanno provveduto, come ad esempio Tortoreto e Corropoli e a breve anche Giulianova si appresterà a riaprirli. L’Amministrazione dovrà ovviamente assicurare il rispetto delle norme di distanziamento sociale e igieniche. Questo terribile virus, come ben sappiamo, ha diviso molte famiglie e generato molti decessi. Le persone che non ci sono più non hanno potuto nemmeno ricevere l’estremo saluto da parte dei loro familiari e pertanto la riapertura di questi luoghi ci sembra un gesto socialmente utile ed opportuno.