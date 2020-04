Città Sant’Angelo, riduzione TOSAP per i commercianti

CITTÁ SANT’ANGELO – Nella campagna elettorale che ha portato all’elezione del Sindaco, Matteo Perazzetti, uno dei punti di forza del programma era la riduzione della T.O.S.A.P. (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche). In questa situazione mondiale economica, dettata dalla pandemia di corona virus, le attività pubbliche comunali, stanno vivendo un periodo molto difficile, fatto di rinunce, assenza di entrate e costi da pagare. Per questo motivo il Primo Cittadino angolano, l’Assessore al Commercio, Marcello Di Gregorio e tutta l’Amministrazione, hanno deciso di porre in essere ogni azione per abbattere il peso fiscale della TOSAP.

È un impegno che verrà portato a termine a tutti i costi, ed è un modo per andare in contro alle necessità dei pubblici esercizi di Città Sant’Angelo. È un punto cruciale in questo momento storico e da parte dell’Amministrazione Comunale, c’è tutta la volontà di essere a sostegno delle attività commerciali.

La ripresa economica del paese, passa anche da questi aspetti perché sarà davvero difficile poter ripartire il più velocemente possibile. L’abbattimento della TOSAP è solo un piccolo ma grande passo fatto al fianco dei commercianti angolani i quali non verranno lasciati soli dall’attuale Giunta.