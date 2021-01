Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 23 gennaio 2021

Notizie del 23 gennaio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: in attesa di aggiornamebti 441 ricoverati, 40 in terapia intensiva

REGIONE – Sabato 23 gennaio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 318 nuovi positivi su 7.196 tamponi analizzati. 17 decessi, che hanno portato a 1375 il totale. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia sono 28.007. I ricoverati in malattie infettive sono 442, in terapia intensiva 43. Gli attualmente positivi sono 10.449.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

AGGIORNAMENTO NEWS

Dopo cinque settimane consecutive di aumento l’indice RT é tornato a calare ed nel periodo compreso tra il 30 dicembre e il 12 gennaio é sceso di nuovo sotto la soglia dell’1 (0.97). Sono 12 le Regioni/Province Autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale, invece, è sceso sotto la soglia critica (30%).

Come si legge nella bozza del monitoraggio, “l’epidemia resta in una fase delicata ed un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile, qualora non venissero mantenute rigorosamente misure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale. Tale tendenza a livello nazionale sottende infatti forti variazioni inter-regionali con alcune regioni dove il numero assoluto dei ricoverati in area critica ed il relativo impatto, uniti all’elevata incidenza impongono comunque incisive misure restrittive. Si conferma pertanto la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone. È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessari”.

Il Presidente Marco Marsilio, in occasione della visita istituzionale a Guardiagrele dove si terrà, a partire da oggi si terràlo screening di massa sulla popolazione, ha detto di aver “voluto fortemente lo screening di massa sulla popolazione perché aiuta a gestire e contenere il problema epidemico e quindi auspico una partecipazione significativa dei cittadini”. Così il Nei prossimi giorni toccherà a San Salvo.

Pfizer ha dato rassicurazioni riguardo al fatto che tornerà ad una fornitura normale del vaccino sviluppato in collaborazione con BioNTech per prevenire Covid-19.