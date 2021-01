Diretta Salernitana – Pescara: ecco dove vedere la partita

Sabato 23 gennaio alle 16 si gioca Salernitana – Pescara, gara valida per la 19° giornata di Serie B. Informazioni dove seguire la partita

PESCARA – Sabato 23 gennaio 2021, allo Stadio Arechi di Salerno, si giocherà Salernitana – Pescara, match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. I campani sono reduci dalla pesante sconfitta esterna per 5-0 nel big match contro l’Empoli e in classifica ora occupano la quarta posizione, a pari merito con il Monza, con 31 punti, frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte; 23 gol fatti e 24 subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto 2 volte e perso 3. Gli abruzzesi sono reduci dalla sconfitta casalinga per 0-2 contro la Cremonese e sono in sedicesima posizione, insieme al Cosenza, con 16 punti, frutto di 4 successi, 4 pareggi e 10 sconfitte; 15 realizzate e 30 subite. Hanno un bilancio di 1 vinte e 2 pareggiate e 2perse nelle ultime cinque. Di seguito il link per seguire la webcronaca in diretta della partita quindi le parole di Breda alla vigilia, i giocatori biancazzurri convocati e informazioni su arbitro e probabili formazioni.

CRONACA DELLA PARTITA IN TEMPO REALE

I CONVOCATI

Salernitana

Viste le tre sconfitte consecutive la Salernitana é in ritiro da qualche giorno; ecco la lista dei convocati.

Portieri: Adamonis, Belec, Guerrieri;

Difensori: Aya, Bogdan, Casasola, Gyomber, Lopez, Mantovani, Veseli;

Centrocampisti: Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Iannoni, Kupisz, Schiavone, Sy;

Attaccanti: Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.

DAZN

L’incontro verrà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN e sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Gli abbonati potranno seguire la gara da PC, tablet e smarphone sul sito di DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 16 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 15.15 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

L’Arbitro

La gara sarà diretta da Valerio Marini della sezione di Roma 1, coadiuvato da Domenico Palermo della sezione di Bari e da Gaetano Massara della sezione di Reggio Calabria; quarto uomo: Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Nella stagione in corso l’arbitro Marini ha già diretto 8 partite, di cui 5 in B, 1 in Coppa Italia e 2 in Serie A, estraendo 30 cartellini gialli, 0 rossi per doppio giallo, 1 rosso diretto, e concedendo 7 calci di rigore

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il modulo3-5-2 con Belec in porta, pacchetto difensivo composto da Aya, Gyomber e Veseli. A centrocampo Coulibaly in cabina di regia con Kupisz e Cicerelli mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Casasola e Anderson. Coppia di attacco composta da Tutino e Djuric. Breda dovrebbe schierare la sua squadra col 3-5-1-1 con Fiorillo in porta, reparto difensivo formato da Balzano, Guth e Jaroszynski. A centrocampo Valdifiori in cabina di regia con Memushaj e Busellato mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Omeonga e Bellanova. Sulla trequarti Machin, di supporto all’unica punta Ceter.

Le probabili formazioni di Salernitana – Pescara

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Gyomber, Veseli, Casasola, Kupisz, Coulibaly, Cicerelli, Anderson; Tutino, Djuric. Allenatore: Castori

PESCARA (3-5-1-1): Fiorillo; Balzano, Guth, Jaroszynski; Omeonga, Memushaj, Valdifiori, Busellato, Bellanova; Machin, Ceter. Allenatore: Breda

Foto di repertorio