Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 21 aprile 2021

Notizie del 21 aprile sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa dell’aggiornamento 494 ricoverati, 51 in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 21 aprile 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 170 nuovi positivi, 8 deceduti, 9.505 attualmente positivi, 494 ricoverati in area medica, 51 ricoverati in terapia intensiva, 8.960 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

I DATI DEL BOLLETTINO DEL 21 APRILE 2021

Nelle prime ore del pomeriggio disponibile il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

Abruzzo in zona arancione tranne i seguenti Comuni: in Provincia di L’Aquila, Avezzano, Celano, Carsoli, Sante Marie, Magliano dei Marsi, Civitella Roveto, Morino, San Vincenzo Valle Roveto, Luco dei Marsi, Barisciano, Ocre, Sant’Eusanio Forconese, Villa Sant’Angelo, San Demetrio ne’ Vestini, Prata d’Ansidonia, San Pio delle Camere, Caporciano e Navelli, Roccacasale e Collarmele; in Provincia di Teramo, Nereto, Campli, Morro d’Oro, Ancarano e Mosciano Sant’Angelo oltre alle frazioni di Castelbasso, Mulano e Colle di Giorgio nel Comune di Castellalto. Da lunedì 26, sulla base dei dati comunicati dalla Cabina di Regia venerdì prossimo, la situazione potrebbe cambiare.

C’é attesa per il decreto che fisserà le modalità con cui, gradualmente, avverranno le riaperture. Dal 23 anni torneranno le zone gialle, anche se “rafforzate”. Ciò significa che i ristoranti potranno aprire a pranzo e a cena e potranno tornare le attività culturali, ma solo all’aperto e con il coprifuoco confermato alle 22: limite che per quanto il centrodestra abbia proposto uno spostamento di due ore in avanti, dovrebbe rimanere invariato. Dal 26 aprile tornerà la didattica in presenza, nelle zone gialle e arancioni, in tutte le scuole di ogni ordine e grado mentre in zona rossa le modalità saranno in percentuale in presenza e in parte a distanza. Sempre da lunedì nelle zone gialle riapriranno i musei, e anche teatri, cinema, aperti con misure di limitazione della capienza. Il weekend successivo si potrà tornare allo stadio; poi dal 15 maggio verranno riaperte le piscine all’aperto, il 1° giugno dal primo giugno ristoranti con tavolo al chiuso, solo a pranzo e anche le palestre; dal primo luglio al via fiere e congressi , l’attività di stabilimenti termali e parchi tematici. Occorre, ora, mettere nero su bianco le modalità con cui le riaperture avverranno. Gli spostamenti tra Regioni gialle saranno di nuovo permessi ma per i movimenti tra Regioni di diverso colore potrebbe essere introdotto un pass, che potrebbe contenere l’indicazione dell’avvenuta vaccinazione, l’effettuazione di un tampone nelle 48 ore precedenti allo spostamento, o l’eventuale guarigione dall’infezione. Si attende l’emanazione del decreto per i dettagli.

Da ieri é aperta la piattaforma Poste per la prenotazione dei vaccini anti Covid 19 dei nati tra il 1952 e il 1961. Il sistema è raggiungibile attraverso i banner che verranno pubblicati sul portale della Regione e sul sito tematico sanita.regione.abruzzo.it, oppure al link diretto https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/. Come per la precedente fascia di età, sarà possibile prenotare la vaccinazione anche agli sportelli Atm Postamat, dai portalettere o contattando il numero verde 800.00.99.66.

lntanto, va sottolineare il supporto che i Carabinieri stanno dando alle fasce più deboli e fragili nella prenotazione online dei vaccini. L’Arma teatina, da sempre vicina agli anziani, con particolare riferimento agli ultrasettantenni e alle categorie prioritarie, ha messo a disposizione proprie Stazioni a coloro che, con minore dimestichezza nell’utilizzo del web o con problemi di accesso alla rete da casa, vorranno avvalersi dell’aiuto dei militari dell’Arma. Ma la medesima assistenza sarà garantita a domicilio anche a quanti sono impossibilitati a spostarsi dalla propria abitazione a causa di problemi motori o perché residenti in località isolate o rurali: per loro sarà sufficiente contattare le Stazioni Carabinieri più vicine al proprio luogo di residenza e rappresentare la specifica esigenza. Sarà cura del Comandante di Stazione raggiungere l’anziano nella propria abitazione ed aiutarlo nelle procedure di compilazione, sia sulla piattaforma di Poste Italiane che su quella regionale riaperta per consentire la manifestazione di interesse agli over 80 e fragili che in precedenza sono stati impossibilitati a farlo.