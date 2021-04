I 30 anni de “L’Opera Apostolato dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria”

Messa commemorativa per l’associazione il cui intento il loro intento è quello di condividere la devozione ai Sacri Cuori di Gesù e Maria

PESCARA – Lunedì 19 aprile, alle ore 18.00, si è svolta una Messa commemorativa per l’Associazione L’Opera Apostolato Sacri Cuori Gesù e Maria che compie 30 anni. La funzione religiosa si è svolta presso la Parrocchia Nostro Signore Gesù Cristo Crocifisso, situata in Piazza Alcyone a Pescara; presente anche Paolo Camerlengo, l’attuale Presidente dell’Associazione, che sta espletando le proprie funzioni con impegno e passione nonostante i difficili tempi di pandemia.

L’Opera Apostolato dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria prende vita a Pescara nel lontano 1991, grazie alla sensibilità di un gruppo di laici; il loro intento è quello di condividere la devozione ai Sacri Cuori di Gesù e Maria attraverso la pratica dei “primi nove venerdì e dei primi cinque sabati”.

Dalla sua costituzione l’Associazione ha diffuso tanto in Italia, quanto nel mondo, il suo apostolato mediante il contributo degli aderenti.

Tra le opera prestate rilevante anche l’invio gratuito del materiale stampato agli istituti religiosi e i laici impegnati; infatti sono state milioni le immagini diffuse nei 5 Continenti. Importante anche la donazione di una villetta nel Kannanore Kerala – India; inoltre non si può non ricordare che L’Opera Apostolato dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria ha distribuito quintali di beni alimentari e numerosi capi di vestiario. Nel corso degli anni le missioni sono diventate sempre più numerose, come le persone e le famiglie che ne hanno beneficiato.

Tutti gli aderenti all’Opera Apostolato Sacri Cuori Gesù e Maria, con grande impulso e dinamismo, hanno creato un gruppo coeso, una realtà capace di sopravvivere per un trentennio.