Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 11 dicembre 2020

Notizie del 11 dicembre sul Covid-19 in Abruzzo, bollettino e dati: in attesa di aggiornamenti sono 657 i ricoverati, 65 in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 11 dicembre prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il 10 dicembre si registravano 227 nuovi positivi. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia erano 13.650. Gli attualmente positivi erano 15.991, di cui 657 ricoverati in malattie infettive, 65 in terapia intensiva, 15.269 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEll’11 DICEMBRE 2020 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

A seguito del nuovo report dell’Istituto Superiore di Sanità, da domenica 13 dicembre l’Abruzzo che potrebbe diventare ufficialmente zona arancione. In realtà le regole vigenti nelle zone ” a medio rischio di contagio” sono applicate su tutto il territorio regonale da lunedì scorso, in virtù dell’ordinanza firmata del Governatore Marsilio, contro la quale il Governo ha presentato ricorso davanti al Tar dell’Aquila per chiederne l’annullamento. Per il Governo “Posto che il 27 novembre la cabina di regia ha accertato per la prima volta la riduzione dello scenario epidemico condizione poi confermata dal monitoraggio del 4 dicembre, il periodo di 14 giorni era destinato a perfezionarsi non prima dell’11 dicembre”.

Il Governo, al contrario di quanto prevede l’ultimo dpcm, potrebbe consentire gli spostamenti fra i Comuni a Natale, Santo Stefano e Capodanno. Resterebbe invece vietato lo spostamento tra Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. La decisione finale dovrebbe arrivare al rientro del Premier Giuseppe Conte da Bruxelles. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha fatto, però, sapere, di essere contrario a tale deroga, invitando a ridurre il più possibile i contatti tra persone durante le festività natalizie.

La vigilia di Natale le celebrazioni saranno anticipate a prima del coprifuoco, che avrà inizio alle 22. Papa Francesco celebrerà la Messa di Natale alle 19.30. Il pontefice celebrerà il rito della Notte di Natale nella Basilica di San Pietro, la sera di giovedì 24 dicembre, alle 19.30, due ore prima del consueto orario. Modificata anche la Benedizione ‘Urbi et Orbi’ del giorno di Natale alle 12.00, che avverrà nella Basilica e non dalla Loggia Centrale. Il Te Deum del 31 dicembre si terrà, come al solito, alle 17.00 mentre le Sante Messe del primo gennaio e dell’Epifania saranno alle 10 nella Basilica di San Pietro.