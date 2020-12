L’abruzzese Casadilego trionfa a X-Factor 2020

La diciassettenne, si é aggiudicata la 17° edizione del talent, battendo in finale i Little Piece of Marmalade e conquistando con la sua voce

MONTORIO AL VOMANO – “È abruzzese e ha una voce meravigliosa: Elisa Coclite – in arte Casadilego – ha vinto X Factor. Originaria di Montorio al Vomano (Teramo), a soli 17 anni ha conquistato il pubblico in questi mesi di partecipazione al programma. Cara Elisa, tutto l’Abruzzo è orgoglioso di te e felice per questo grande traguardo, che sia solo l’inizio di una bellissima carriera”.

Con queste parole il Governatore Marco Marsilio si é congratulato con la fresca vincitrice della quattordicesima edizione del talent targato SKY, che in finale ha battuto i Little Piece of Marmalade.

Casadilego ha vinto con le cover “Kitchen Sink! dei Twenty One Pilots, “Xanny” di Billie Eilish e “A case of you” di Toni Mitchell. All’ultimo scontro ha proposto il singolo “Vittoria”, scritto per lei da Mara Sattei e nel percorso è stata accompagnato dal rapper Hell Raton, al quale ha dedicato il successo.

Le canzoni sue e per quelle dei finalisti (NAIP, Little Pieces of Marmelade e Blind)hanno ottenuto oltre cinquanta milioni di stream.

Casadilego vive a Bellante, studia pianoforte classico e suona la chitarra. Il suo nome d’arte deriva da “Lego House”, il brano portato al successo nel 2011 da Ed Sheeran, che la giovane artista considera la sua fonte di ispirazione ma, come ha tenuto a sottolineare nel corso di X-Factor, significa anche provare a costruire e stessi e la propria vita mattoncino dopo mattoncino.

Dopo la finale, la cantante ha espresso la propria paura di diventare una meteora, come accaduto ad alcuni protagonisti di edizioni passate. Ma ha anche detto che, indipendentemente da come andrà, continuerà a fare musica e che le interessa relativamente se poi verrà dimenticata.

Foto tratta dalla pagina ufficiale Facebook Marco Marsilio