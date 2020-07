Notizie dell’8 luglio sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 28 i pazienti ricoverati, nessuno in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 8 luglio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 7 luglio parlava di zero nuovi casi, 28 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 0 in terapia intensiva, mentre gli altri 126 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl, 2692 i dimessi/guariti, 464 deceduti.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, nelle ultime ventiquattr’ore i casi complessivi di Coronavirus in Italia erano 241.956, in crescita di 138 unità e si erano registrati 30 morti. I ricoverati con sintomi erano 940 (-6), mentre in terapia intensiva c’erano 70 pazienti (-2) e in isolamento domiciliare 13.232.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto Decreto Semplificazioni, composto circa da 48 articoli . Ecco le principali novità. Viene innanzitutto modificato il Codice degli appalti: stop alle gare per le opere pubbliche inferiori ai 5,3 milioni di euro almeno fino al 31 luglio; alle oratiche negoziate possono accedere 5 imprese per opere tra 150 e 350mila euro, 10 per quelle da 350mila a un milione, 15 per quelle fino a 5 milioni. Fissati anche dei tetti massimi per le tempistiche delle procedure: due mesi per le pratiche burocratiche relative all’affidamento diretto, quattro per la procedura negoziata e sei per le grandi opere. In caso di ritardi prevista anche la risoluzione del contratto per inadempimento.

Verranno ridotte il più possibile le condotte dei pubblici ufficiali, che possono essere perseguibili penalmente. Ci sarà una digitalizzazione della pubblica amministrazione attuata anche attraverso la possibilità di chiedere e compilare autocertificazioni semplicemente tramite una app, banda ultra larga nelle città italiane, installazione di nuove colonnine per la ricarica delle auto elettriche nelle aree di servizio, riorganizzazione finanziaria di enti locali e sistema universitario e istituzione di un fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche per permettere il completamento di progetti già in atto. Velocizzate alcune pratiche come quella per ottenere la certificazione antimafia e le valutazioni di impatto ambientali.

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DELL’8 LUGLIO 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.