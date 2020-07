Montesilvano Estate 2020: ecco il programma completo

De Martinis: “L’estate 2020 dovrà tenere conto dell’emergenza sanitaria, che stiamo ancora vivendo per questo abbiamo organizzato micro eventi diffusi”

MONTESILVANO – Presentati gli appuntamenti all’interno di “Montesilvano Estate 2020” alla presenza del sindaco Ottavio De Martinis, dell’assessore agli eventi Deborah Comardi e del presidente della commissione Turismo Adriano Tocco. Tante le iniziative che da domani animeranno l’isola pedonale sul lungomare, che ad agosto si allungherà per la prima volta fino via Adige e su corso Umberto, grazie alla sinergia con le associazioni di categoria. Le isole pedonali resteranno aperte fino al 30 agosto dalle 20,00 alle 00,30.

“L’estate 2020 dovrà tenere conto dell’emergenza sanitaria, che stiamo ancora vivendo – spiega il sindaco De Martinis – per questo abbiamo organizzato micro eventi diffusi, in sinergia con le associazioni turistico commerciali e con le associazioni culturali del territorio, in spazi estesi come il lungomare e corso Umberto, tenendo conto del distanziamento ed evitando gli assembramenti. All’inizio dell’anno avevamo previsto risorse economiche importanti per gli eventi, durante l’emergenza sanitaria abbiamo ridotto il budget, destinando le somme al sostegno delle attività economiche locali, ma nonostante tutte le difficoltà siamo riusciti a garantire appuntamenti di qualità, valorizzando le nostre risorse ambientali, culturali e turistiche. Per la prima volta l’isola pedonale si allungherà fino a via Adige, valorizzando anche le attività commerciali della zona sud e in particolare il tratto, appena riqualificato, tra via Torrente Piomba e via Marinelli, che in futuro sarà la location di grandi eventi. Il Premio Internazionale Dean Martin, giunto alla 13esima edizione, tornerà a settembre, adottando le misure previste sul distanziamento tramite la prenotazione online. A luglio e ad agosto si svolgeranno delle visite guidate a Montesilvano Colle, per valorizzare le bellezze del borgo medioevale anche attraverso i menù preparati dai ristoranti locali. A settembre si svolgerà Accendiamo il medioevo, manifestazione tra storia e cultura. Tornerà il mercatino dei bambini e la Piazzetta Rossa il lunedì e la domenica ospiterà gli hobbisti. In Largo Venezuela e sul lungomare allestiremo le casette di legno per la vendita dei prodotti artigianali. Infine all’interno dei box del mercatino ittico dal 15 luglio organizzeremo “Aromi dell’Adriatico”, grazie a un accordo con Confesercenti, per degustare aperitivi e tanto altro”.

“Nell’estate 2020 regaleremo tutte le sere momenti di intrattenimento con appuntamenti musicali, grazie anche alla Scuola civica di musica, in Largo Venezuela, sui pontili di Maastricht e di viale Europa, sul lungomare e in corso Umberto – afferma l’assessore Comardi -. Con i commercianti abbiamo organizzato serate a tema dal jazz al classico dalle cover band agli artisti di strada, per un pubblico di tutte le età: dai bambini agli adulti. Un ringraziamento anche alle associazioni Montesilvano nel cuore, Fatto con il cuore e Amare Montesilvano. Anche quest’anno molti eventi si svolgeranno in viale Europa e per questo abbiamo illuminato tutti gli alberi storici. Sarà un’estate rispettosa anche di quanto accaduto nei mesi scorsi. Il nostro pensiero, alle porte di questa stagione estiva, è andato anche alle categorie del settore produttivo della città e per contenere la crisi economica post Covid abbiamo diminuito le tasse. Tutto il nostro agire è stato imperniato anche in questa direzione, ma ci attendono manifestazioni di qualità pronte a soddisfare tutti i gusti”.

“L’intrattenimento diffuso crea il giusto prodotto per l’accoglienza dei nostri turisti – afferma il presidente Tocco – e negli ultimi 15 giorni i dati sono confortanti per l’arrivo di molte prenotazioni nel mese di luglio, grazie anche al bonus vacanze. Ci attendiamo ora un agosto come gli anni passati per trascorrere vacanze divertenti senza assembramenti e nel rispetto delle norme. Nei mesi passati le imprese turistiche hanno attraversato momenti drammatici e non è stato semplice ripartire, ma a Montesilvano la vicinanza dell’amministrazione comunale ha permesso di superare gli ostacoli iniziali e il sostegno è stato molto apprezzato da tutti i commercianti. Questa è la prova che la sinergia premia sempre”.