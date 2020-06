Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 21 giugno

Notizie del 21 giugno sul Covid-19 in Abruzzo: si riparte da 49 pazienti ricoverati in ospedale, 3 in terapia intensiva e 352 in isolamento

REGIONE – Domenica 21 giugno 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, datato 19 giugno, parlava di un nuovo caso su un totale di 1.530 tamponi analizzati. 53 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 353 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I positivi erano 407. Il numero dei deceduti era salito a 459 mentre 2.414 erano i dimessi/guariti. Il Bollettino della Protezione civile ci ha detto che nelle ventiquattr’ore successive c’é stato un nuovo caso su un totale di 1.044 tamponi analizzati. 49 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 3 in terapia intensiva, mentre gli altri 352 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I poitivi erano 407. Il numero dei deceduti era rimasto fermo a 459.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

AGGIORNAMENTO NEWS

Intanto l’Assessore regionale Guido Quintino Liris, con delega al bilancio, ha dichiarato che la Regione Abruzzo é pronta a rimborsare gli utenti del trasporto pubblico locale e ferroviario, in relazione al periodo di interruzione delle corse legato all’emergenza Coronavirus, dopo che sarà stato convertito in legge il Decreto Rilancio del Governo. Avverrà a anche a mezzo di emissione di voucher di importo pari all’ammontare del titolo di viaggio, o con prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello di non fruizione.

Lunedì 22 giugno, dalle ore 11:30, presso il monumento “La Nave di Cascella” sarà presentato il progetto, basato su logiche di intelligenza artificiale, finalizzato al monitoraggio delle presenze sulla spiaggia libera in centro e nella zona del mercato Muzii. Saranno installate delle telecamere intelligenti in grado di monitorare e di raccomandare tramite alert vocali il rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid. Allo stesso tempo sarà annunciata un’estensione e un potenziamento della videosorveglianza nella zona di p.zza Muzii, anche alla luce dei recenti episodi di violenza.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 21 GIUGNO 2020

[IN AGGIORNAMENTO]