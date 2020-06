Consegna dispositivi di protezione individuale per l’Ospedale di Pescara

PESCARA – Si terrà domani, lunedì 22 giugno alle ore 11:45, nel piazzale antistante l’ingresso del parcheggio dell’ospedale civile di Pescara, la consegna di centinaia di dispositivi di protezione individuale anti Covid-19 per i sanitari del Reparto di Rianimazione e Malattie Infettive.

Si tratta di materiale acquistato con la raccolta fondi organizzata dal mensile Il Grande Sorpasso di Montesilvano e dalla Bcc Abruzzese Cappelle Sul Tavo. Presenzieranno: il dottor Giustino Parruti, il dottor Gennaro Passerini e il professor Antonio Farchione per il magazine, mentre per la Bcc Abruzzese sarà presente il presidente Michele Samuele Borgia. Coordinatore dell’evento, il noto giornalista in ambito medico sanitario, Paolo Castignani.