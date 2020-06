Felice Sette nuova pedina per l’Impavida, lo schiacciatore si presenta

Il neo giocatore della Sieco Service: “Sono molto contento di far parte di questa società. Quando ho ricevuto la proposta da Ortona ho accettato senza pensarci troppo, perché in giro si sente un gran bene dell’ambiente ortonese”

ORTONA – Ancora una pedina di Posto Quattro per un reparto completamente rinnovato rispetto alla scorsa stagione, ma che promette altrettante scintille. Dalla Emra Foods Ottaviano, arriva ad Ortona lo schiacciatore Felice Sette.

Felice Sette, è uno schiacciatore classe ’96 nato ad Altamura, in Puglia ed è alto 187cm. Felice muove i suoi primi passi nel mondo del volley con la squadra della sua città natale, passando tutta la trafila del settore giovanile fino a giocare il Serie C. Parallelamente disputa il campionato nazionale di Junior League con il Castellana Grotte

La sua carriera subisce un’improvvisa accelerazione quando a diciassette anni, viene chiamato dalla CoserPlast Matera, nella stagione 2013/2014, a disputare il suo primo campionato di serie A2.

Dopo questo Exploit, Felice torna – come si suol dire – a “farsi le ossa” in Serie B dove gioca prima a Gioia Del Colle (2014/2015) e poi per due stagioni, nella Folgore Massa Lubrense. A questo punto, le ossa di Sette sono già belle calcificate ed è tempo di tornare in Serie A. Nel campionato 2017/2018 Felice indossa la divisa della GoldenPlast Potenza Picena mentre nel 2018/2019 approda nell’ambiziosa Olimpia Bergamo.

Il Neo-Impavido scende di un gradino e nel campionato interrotto dalla pandemia CoVid gioca per la squadra campana della Emra Foods di Ottaviano in Serie A3 CredemBanca. Ad Ottaviano, Sette mette a segno 238 punti così da far schizzare i numeri del suo bottino totale in Serie A fino a raggiungere i 455 punti.

Ma nella vita sportiva di Sette non c’è solo l’Indoor. Molto proficua è la sua carriera sulla sabbia. Nella bacheca dello schiacciatore pugliese campeggia in bella mostra uno scudetto Under 21 di Beach Volley, conquistato nel 2015. Felice ha anche calcato sabbie internazionali partecipando a due europei e tre mondiali di Beach Volley.

«Sono molto contento di far parte di questa società. Quando ho ricevuto la proposta da Ortona ho accettato senza pensarci troppo, perché in giro si sente un gran bene dell’ambiente ortonese. Li ho il piacere di conoscere già diversa gente, ho giocato con Pedron, Toscani, Marinelli e Shavrak. Di certo posso dire che non sarà un campionato facile. Il livello rispetto all’anno scorso si è ulteriormente alzato ma, almeno sulla carta, penso che il nostro sarà un team davvero competitivo. Mai più di questa volta, dopo la pausa forzata, non vedo l’ora di riprendere con gli allenamenti».

Alla Emra Foods Ottaviano va il ringraziamento di Felice Sette: «Ho passato dei mesi bellissimi ad Ottaviano e per questo vorrei ringraziarli per l’affetto che mi hanno sempre dimostrato. Mi hanno fatto sentire a casa. In bocca al lupo per la prossima stagione»

Carriera:

2020 / 2021 Sieco Service Impavida Ortona (Serie A2)

2019 / 2020 Emra Foods Ottaviano (Serie A3)

2018 / 2019 Olimpia Bergamo (Serie A2)

2017 / 2018 GoldenPlast Potenza Picena (Serie A2)

2016 / 2017 Folgore Massa Lubrense (Serie B)

2015 / 2016 Folgore Massa Lubrense (Serie B2)

2014 / 2015 Real Volley Gioia (Serie B2)

2013 / 2014 CoserPlast Openet Matera (Serie A2)

2012 / 2013 Pallavolo Altamura (Serie C)