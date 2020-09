Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 14 settembre

Notizie del 14 settembre sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: 41 (+4) sono i ricoverati, 3 persone in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 14 settembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale dell’11 settembre parlava di 35 nuovi positivi, 36 ricoverati, 4 in terapia intensiva, mentre gli altri 501 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. 513 i positivi.

Il 13 settembre In Abruzzo si sono registrati 37 nuovi positivi su 1962 tamponi analizzati. 5 sono relativi alla Provincia dell’Aquila, 12 a quella di Teramo, 5 a quella di Pescara e 11 quella di Chieti. Per quattro verifiche in corso. Non si registrano nuovi decessi. I ricoverati in malattie infettive sono 41 (+4), in terapia intensiva 3. Gli attualmente positivi sono 579 (+35).

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 14 SETTEMBRE 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

Il bollettino del 13 settembre 2020 parlava di 1.458 nuovi casi su tutto il territorio nazionale, 2.042 ricoverati, 187 quelli in terapia intensiva; 7 decessi

Mentre in Abruzzo si tornerà a scuola il 24 settembre, domani si torna tra i banchi di scuola in dodici Regioni. Per l’occasione, in una diretta Facebook, il Premier Giuseppe Conte, rivolgendosi agli alunni, ha detto che ciascuno di loro dovrà fare la propria parte impegnandosi a rispettare le regoledi cautela. Al personale scolastico ha, invece, garantito la vicinanza del Governo. Ai bambini dovrà essere misurata la febbre a casa e non all’entrata in classe.