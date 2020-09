Sospensione erogazione idrica oggi a Montesilvano: ecco dove

MONTESILVANO – Aca comunica che in relazione a una perdita occulta rinvenuta questa mattina nel Comune di Montesilvano e riguardante le utenze ubicate in Via Martiri Belfiore,Via Pisacane e Via Orsini, si sta provvedendo alla riparazione della condotta e quindi alla sospensione forzata del servizio alle utenze.

Pertanto Aca si rende disponibile al rifornimento di acqua potabile mediante cisterna: le utenze dotate di serbatoio possono richiedere rifornimento chiamando il n. verde 800800838.