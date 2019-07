Quali saranno i principali eventi musicali nel teramano? In primo piano Emozioni in musica con Drupi, Stadio, Enrico Ruggeri, Massimo Ranieri

Sarà un agosto musicale sfavillante quello teramano del 2019, con tantissimi nomi illustri che saliranno sul palco. A Roseto degli Abruzzi, dal 5 all’8, tornerà Emozioni in musica, la manifestazione dedicata alla produzione musicale degli anni Settanta e Ottanta, organizzata dall’Associazione musicale Le Ombre e giunta alla sua sesta edizione. Anche per quest’anno la location sarà Piazza Ponno, la rotonda nord del lungomare centrale, e l‘ingresso ai concerti sarà gratuito.

La prima serata vedrà esibirsi Drupi con la sua caratteristica voce “nera” che ne ha fatto una delle star italiane più apprezzate negli anni ’70 e ’80, tuttora di grande successo in vari stati europei. Martedì 6 avrà il suo apice con la performance degli Stadio, che da 40 anni rappresentano nel nostro Paese il giusto connubio fra canzone d’autore e pop rock. Mercoledì7, per la prima volta a Roseto degli Abruzzi, arriverà Enrico Ruggeri, un artista che non avrebbe bisogno di presentazioni. Giovedì 8 gran finale di Emozioni in Musica 2019 sarà invece riservato allo spettacolo di Massimo Ranieri, che tra canzoni e monologhi attraverserà, assieme alla storia della canzone napoletana e a tributi a celebri cantautori nazionali ed internazionali, il suo ricco repertorio.

Mercoledì 14 al Gattopardo di Alba Adriatica arriverà uno dei protagonisti assoluti della scena rap italiana: stiamo parlando di Gio Pequeno. Il 17 invece, dopo il successo del tour pieno di sold out nei più importanti teatri italiani, ospiti della tredicesima edizione della Notte di Tottea saranno i Tiromancino.

Ricordiamo che il programma é in continuo aggiornamento.

