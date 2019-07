Emozioni in Musica, i cantanti dell’edizione 2019

Manca ormai poco all’inizio della sesta edizione di Emozioni in musica. Sul palco Drupi. gli Stadio, Enrico Ruggeri e Massimo Ranieri

ROSETO DEGLI ABRUZZI – É ormai ai blocchi di partenza Emozioni in musica. La manifestazione dedicata alla produzione musicale degli anni Settanta e Ottanta, organizzata dall’Associazione musicale Le Ombre (presieduta dal dottor Silvio Brocco) e diretta da Morgan Fascioli e giunta alla sua sesta edizione, si svolgerà da lunedì 5 a giovedì 8 agosto. Anche per quest’anno la location sarà Piazza Ponno, la rotonda nord del lungomare centrale, e l‘ingresso ai concerti sarà gratuito.

Dopo aver accolto, tra gli altri, New Trolls, Bobby Solo, Tony Esposito, Maurizio Vandelli e PFM, l’edizione passata di Emozioni in Musica è rimasta impressa nella memoria di tantissimi rosetani e turisti, entusiasmati dalle performance di Luca Barbarossa, Dik Dik, Fausto Leali e Patty Pravo. E anche questa volta.

PROGRAMMA COMPLETO

La prima serata vedrà esibirsi Drupi con la sua caratteristica voce “nera” che ne ha fatto una delle star italiane più apprezzate negli anni ’70 e ’80, tuttora di grande successo in vari stati europei. Si tratta di un’opportunità da non lasciarsi scappare per i suoi fans, che potranno ascoltare brani quali “Che ti costa”, “Vado via”, “Rimani”, “Piccola e fragile”.

Martedì 6 agosto avrà il suo apice con la performance degli Stadio, che da 40 anni rappresentano nel nostro Paese il giusto connubio fra canzone d’autore e pop rock. Gaetano Curreri e compagni riproporranno molti grandi successi come “Grande figlio di puttana”, “Generazione di fenomeni”, “Sorprendimi” e “Un giorno mi dirai”, con la quale la band bolognese ha trionfato al Festival di Sanremo 2016.

Mercoledì 7 agosto, per la prima volta a Roseto degli Abruzzi, arriverà Enrico Ruggeri, un artista che non avrebbe bisogno di presentazioni. Cantautore, scrittore, conduttore televisivo e radiofonico milanese, vincitore di due Festival di Sanremo, l’ex leader dei Decibel ha di recente inciso il nuovo album “Alma”, uscito lo scorso 15 marzo.

Giovedì 8 agosto gran finale di Emozioni in Musica 2019 sarà invece riservato allo spettacolo di Massimo Ranieri, che tra canzoni e monologhi attraverserà, assieme alla storia della canzone napoletana e a tributi a celebri cantautori nazionali ed internazionali, il suo ricco repertorio caratterizzato da tutti i suoi grandi successi come “Perdere l’amore” e “Se bruciasse la città”.