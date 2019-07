Quali saranno i principali eventi musicali nell’aquilano ad agosto? In primo piano i live di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Irene Grandi

L’AQUILA – Sarà un agosto musicale sfavillante quello aquilano del 2019, con tantissimi nomi illustri calcheranno i palchi allestiti a L’Aquila e in provincia. Cominciamo con Robi Facchinetti, che, dopo la tappa di Francavilla al mare torna in Abruzzo e precisamente a Balsorano il 3 e a Barisciano il 15 per due tappe del suo tour Inseguendo la mia musica. Neri Marcorè e i Gnu Quartet porteranno il loro omaggio a Fabrizio de Andrè a Peltinium il 4, per la rassegna Paesaggi Sonori. La stessa sera i Matia Bazar saranno, invece, a Cavate di Sulmona. Nell’ambito dei festeggiamenti della Madonna della Neve, a Cesaproba, il 5 si esibiranno I Cugini di Campagna mentre il 6 Vinicio Capossela sarà a Masse d’Albe per Festiv’Alba.

Triplo appuntamento il giorno 16: a Pianola concerto dell’ex Pooh Dodi Battaglia (che il 24 replicherà a San Benedetto dei Marsi), a Balsorano di Giuliano Palma e a Rivisondoli di Eugenio Bennato. Sabato 17 farà tappa a San Vincenzo Valle Roveto David Van Des Sfroos mentre il giorno dopo Irene Grandi sarà a Roccaraso con il suo Grandissimo Tour, una festa in musica per i suoi venticinque anni di carriera. Detto di Dodi Battaglia a San Benedetto dei Marsi, il 24 sarà anche la sera in cui, in occasione della Sagra degli stringozzi alla contadina, saliranno sul palco i Bandabardò.



Questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti che si terranno nell’aquilano nelle prossime settimane; vi ricordiamo di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento e vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Programma concerti in Abruzzo – agosto 2019

3

Roby Facchinetti – Balsorano

4

Neri Marcorè e i Gnu Quartet – Peltinium

Matia Bazar – Cavate di Sulmona

5

I Cugini di campagna – Cesaproba

6

Vinicio Capossela – Massa d’Albe

16

Eugenio Bennato – Rivisondoli

Dodi Battaglia – Pianola

Giuliano Palma – Balsorano Vecchio

17

David Van De Sfroos – San Vincenzo Valle Roveto

18

Irene Grandi – Roccaraso

24

Danilo Sacco – Cese Avezzano

Bandabardò – Forcelle di Tornimparte

25

Dodi Battaglia – San Benedetto dei Marsi