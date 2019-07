Castelbasso regno dei bambini con i percorsi didattici

In programma “Eccomi qui!” e “Intrecciamo le storie”. Per gli adulti visite guidate a due percorsi espositivi. Tutte le informazioni e orari

CASTELBASSO – Gioco, creatività e apprendimento si intrecciano all’interno dei due percorsi didattici ispirati al tema degli arazzi, esposti nelle mostre di Castelbasso. Due gli appuntamenti con i laboratori didattici per i bambini, a cura di Giulia Vallese, da sempre fiore all’occhiello delle iniziative della Fondazione Malvina Menegaz per le Arti e le Culture, presieduta da Osvaldo Menegaz.

Se Stefano Arienti è un artista che ama giocare con l’arte tagliando, cancellando, piegando poster, giornali, locandine, come lui i piccoli partecipanti a Eccomi qui! (tutti i mercoledì dal 24 luglio al 28 agosto, dalle 18 alle 19,30), si divertiranno a dare nuova forma all’identità dell’immagine per scoprire un po’ di più del mondo che abbiamo dentro e di quello che ci circonda.

Con Intrecciamo le storie, invece, i partecipanti al laboratorio (tutti i giovedì dal 25 luglio al 29 agosto, dalle 18 alle 19,30), avranno l’opportunità di fare un viaggio tra fili, trame e colori, per comprendere le storie delle opere e tesserne di nuove.

A questi si aggiungono le visite guidate per adulti (attività gratuita con il biglietto d’ingresso), dal titolo Trame: il tema dell’identità sarà il filo conduttore all’interno dei due percorsi espositivi. Grazie alle opere d’arte, considerate come specchi della società e della persona, i visitatori rifletteranno sul concetto d’identità: personale, sociale e culturale.

COME PARTECIPARE

Le attività per bambini (dai 5 agli 11 anni) sono su prenotazione. La presenza di un accompagnatore è facoltativa. Ingresso 5 € (all’eventuale accompagnatore è richiesto il biglietto d’ingresso). Prenotazioni al numero 0861.508000 – info@fondazionemenegaz.it

MOSTRA A PALAZZO DE SANCTIS

Castelbasso 2019, propone, dal 21 luglio al 1° settembre, una storia d’intrecci meravigliosi dal titolo suggestivo: Sul filo dell’immagine – Trame dell’arazzo contemporaneo, a cura di Simone Ciglia. La mostra a palazzo De Sanctis (dal martedì alla domenica dalle 19 a mezzanotte) offre una riflessione sulle possibilità contemporanee dell’arazzo, partendo da un’esperienza d’eccellenza legata al territorio. L’esposizione presenta un’importante selezione di opere prodotte dalla manifattura dell’Arazzeria Pennese. Nell’ambito della mostra è presentata per la prima volta al pubblico italiano la nuova opera Retina di Stefano Arienti composta da tre arazzi realizzati nel contesto di una residenza dell’artista nei laboratori dell’Arazzeria Pennese di Penne tra il 2018 e il 2019.

Palazzo Clemente (nello stesso periodo e con gli stessi orari), a cura di Simone Ciglia, ospita Sarà presente l’artista #1 Stefano Arienti. Con questo progetto la Fondazione Malvina Menegaz invita un artista a conoscere, per poi riallestire, la propria Collezione permanente. Per la seconda edizione, Stefano Arienti ha deciso di incentrare il proprio intervento sul tema dell’identità attraverso la figura, scegliendo un ampio nucleo della Collezione Fondazione Menegaz, con opere che spaziano dalla pittura fino alla fotografia, realizzate sia da maestri già storicizzati che da artisti di nuova generazione, presentate in dialogo con i propri lavori.

Con il patrocinio e il contributo di: Mibact (Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo), Regione Abruzzo, Provincia di Teramo, Comune di Castellalto, Consorzio dei Comuni B.i.m., Camera di commercio di Teramo, Fondazione Tercas. Sponsor: Falone Costruzioni Banca Intesa.

ORARI E INFORMAZIONI

Orari: martedì – domenica, 19-24 (aperto lunedì 12 agosto)

Ingresso (valido per entrambe le mostre): 8€, ridotto 6€, gratuito per i bambini fino a 6 anni

Prevendite per i concerti su circuito e punti vendita Liveticket – www.liveticket.it

tel. 0861.508000 – info@fondazionemenegaz.it – www.fondazionemenegaz.it

PROGRAMMA GENERALE

ARTE

Sul filo dell’immagine – Trame dell’arazzo contemporaneo / a cura di Simone Ciglia

Palazzo De Sanctis, dal martedì alla domenica, dalle 19 alle 24. (Lunedì 12 agosto aperto)

Sarà presente l’artista – #1 STEFANO ARIENTI / a cura di Simone Ciglia

Palazzo Clemente, dal martedì alla domenica, dalle 19 alle 24. (Lunedì 12 agosto aperto)

Ingresso unico per entrambe le mostre 8 €

Eccomi qui!

Laboratorio didattico per bambini dai 5 agli 11 anni

Tutti i mercoledì dal 24 luglio al 28 agosto, dalle 18 alle 19.30

Intrecciamo le storie

Laboratorio didattico per bambini dai 5 agli 11 anni

Tutti i giovedì dal 25 luglio al 29 agosto, dalle 18 alle 19.30

Presenza di un accompagnatore facoltativa.

Ingresso 5 € (all’eventuale accompagnatore è richiesto il biglietto d’ingresso).

Trame

Visite guidate per adulti

II tema dell’identità sarà il filo conduttore all’interno dei due percorsi espositivi.

Attività gratuita con biglietto d’ingresso

MUSICA

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE E FLAVIO INSINNA – Mani nude e spilli al cuore

(a cura dell’Istituzione sinfonica abruzzese)

Piazza Belvedere. Venerdì 26 luglio, ore 21,30. Ingresso 10 euro

ROSALIA DE SOUZA – Il Brasile che mi piace

(a cura della Società della musica e del teatro Primo Riccitelli)

Piazza Arlini. Sabato 27 luglio, ore 21,30. Ingresso 15 euro

ANTONIO FARAÒ meets CARLO ATTI

Piazza Arlini. Domenica 28 luglio, ore 21,30. Ingresso 18 euro

BABA SISSOKO BAND – Mediterranean blues

Piazza Arlini. Venerdì 2 agosto, ore 22. Ingresso 18 euro

MARCO PACASSONI group – feat PETRA MAGONI – Frank & Ruth. Omaggio a Frank Zappa

(a cura della Società della musica e del teatro Primo Riccitelli)

Piazza Arlini. Giovedì 8 agosto, ore 21,30. Ingresso 18 euro

LARRY MITCHELL trio – NOREDA GRAVES quintet

Piazza Arlini. Venerdì 9 agosto, ore 21,30. Ingresso 12 euro

MUSICA CLASSICA

IL TEATRO E IL SACRO – Sandra Buongrazio, contralto / Roberto Marini, organo

Piazza Arlini. Sabato 10 agosto, ore 21,30. Ingresso libero

DIALOGO TRA ISTRUMENTI DA VENTO – Armando Tonelli, tromba / Francesco Alessandrini, organo

Piazza Arlini. Domenica 11 agosto, ore 21,30. Ingresso libero

IL FLA A CASTELBASSO

ANNALISA CAMILLI – La legge del mare

Piazza Arlini. Venerdì 2 agosto, ore 21. Ingresso libero

ANTONIO PASCALE – Leggere il mondo e la nostra vita con Marcel Proust

Piazza Arlini. Sabato 3 agosto, ore 21. Ingresso libero

PAOLO NORI – I repertori dei matti di 14 città italiane e del Canton Ticino

Piazza Arlini. Sabato 3 agosto, ore 22. Ingresso libero

ENRICA TESIO E MAO – Gli adulti non esistono / Studio n. 1

Piazza Arlini. Domenica 4 agosto, ore 21. Ingresso libero

SAVERIO RAIMONDO – Live

Piazza Arlini. Domenica 4 agosto, ore 22. Ingresso libero

ENOGASTRONOMIA

TIPICO. Cantine e sapori d’Abruzzo – A cura di Mykonos Cafè

Degustare e conoscere i vini e i cibi del territorio.

Piazza Belvedere. Da venerdì 2 a domenica 4 agosto, dalle 19 a mezzanotte

ATTIVITÀ LUDICHE

GIOCA CON ME – A cura di Ludattica / Lisciani libri

Spazio gioco dedicato ad adulti e bambini

Piazza della Marchesa. Da venerdì 2 a domenica 4 agosto, dalle 19 alle 23. Ingresso libero