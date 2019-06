Quali saranno i principali eventi musicali a Teramo e provincia a giugno? In primo piano i concerti di Mahmood e Ivana Spagna

Sabato 1° il Dejavu Drinkandfood e il The Alley Pub & Dolce & co presenteranno in esclusiva per Marche ed Abruzzo il concerto di Mahmood al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo, per una tappa del suo Gioventù bruciata, partito da Livorno lo scorso 30 aprile. Ventisette anni, Mahmood, di padre egiziano e madre sarda, nel 2012 partecipa alla sesta edizione del talent show X Factor nella categoria “Under Uomini” capitanata da Simona Ventura. Nel 2015 prende parte al concorso canoro Area Sanremo aggiudicandosi il primo posto e il diritto di partecipare al Festival di Sanremo 2016 nella sezione “Nuove Proposte” dove si classifica al quarto posto con il brano Dimentica. Lo scorso febbraio si aggiudica la 69° edizione del Festival di Sanremo con il brano Soldi; recentemente é secondo all’Eurofestival Contest Songs.

Sabato 15, in occasione della manifestazione Vetrina del Parco, a Montorio al Vomano ci sarà Ivana Spagna. Artista di livello internazionale, i suoi album sono stati pubblicati e sono entrati in classifica in numerosi paesi europei ed extraeuropei, tra cui Inghilterra, Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Australia e Giappone. Tra i singoli e gli Album portati al successo da Ivana Spagna: Easy Lady, Call Me, Dedicated to the Moon. You Are My Energy, No Way Out, Matter of Time . E ancora Siamo In Due, Lupi Solitari, Il Cerchio Della Vita, Buon Natale per ricordarne solo alcuni.

Sabato 29 a Val Vomano arriveranno i Bandabardò per una tappa del loro Summer Tour 2019 che li sta portando in giro per l’Italia. Ventisei anni di attività, oltre 1500 concerti e 13 album pubblicati sono i numeri di questo gruppo fiorentino di rock e folk, il cui nome è un omaggio a Brigitte Bardot.

Programma concerti a Teramo e provincia – giugno 2019

