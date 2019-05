I concerti di giugno 2019 in Abruzzo

Quali saranno i principali eventi musicali a Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo a giugno? In primo piano i concerti di Ligabue e Mahmood

É una vera e propria escalation di concerti che interessa l’Abruzzo nel mese di giugno 2019. Si parte forte già venerdi 1 quando arrriveranno al Teatro Massimo di Pescara Antonio Sorgentone e al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo Mahmood, vincitori, rispettivamente, dell’utima edizione di Italia’s got talent e del Festival di Sanremo numero 69 con il brano “Soldi”. Domenica 3 Luca Barbarossa sarà l’ospite della serata di chiusura della Festa dei Colli a Pescara. Il giorno 13 gli Stadio terranno un concerto gratuito in piazza a Capistrello mentre a Celano due giorni dopo ci sarà Rocco Hunt. Ma la vera e proprio a punta di diamante del giugno musicale in Abruzzo, senza nulla togliere a tutti gli altri artisti, sarà Ligabue, che venerdì 21 approderà allo Stadio Adriatico – Cornacchia: sarà una occasione per ascoltare gli inediti del suo ultimo album Luci d’America e i celebri brani che hanno reso famoso e caratterizzato la carriera del cantautore emiliano. Sabato 29 i Bandabardò saranno in Val Vomano. Il 28 arriva a Francavilla al mare Achille Lauro, rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano Rolls Royce. Domenica 30, in occasione dei festeggiamenti patronali in onore di Santa Lucia e dei Santi Giovanni e Paolo a Magliano dei Marsi, in provincia de L’Aquila, ci saranno Renzo Arbore e L’Orchestra Italiana. Eppoi ancora grandi appuntamenti con la Festa della musica a L’Aquila, con la sedicesima edizione di IndieRocket Festival a Pescara e il PineWood Festival a Coppito, che vedrà sul palco Pinguini Tattici Nucleari, Giorgio Poi e Franco 126. Da non perdere il giorno 2 a Torricella Peligna il secondo Festival delle fisarmoniche e degli organetti, rinviato lo scorso Primo maggio. A Spoltore risuonerà invece il fascimo medievale dei Rota Temporis.

Programma concerti in Abruzzo – giugno 2019

