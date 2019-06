Quali saranno i principali eventi musicali a Pescara nel mese di giugno? In primo piano i concerti di Luca Barbarossa e Ligabue

É una vera e propria escalation di concerti che interessa Pescara nel mese di giugno 2019. Si parte forte già venerdi 1 al Teatro Massimo di Pescara Antonio Sorgentone con il suo spettacolo ‘Piano On Fire’. Considerato tra i migliori nel suo genere in Italia è sia cantante che pianista, nonchè vincitore dell’ultima edizione di Italia’s got Talent. Nel suo repertorio troviamo un mix di 50’s R’n’R, boogie woogie, brani originali e classici swing italiani di grandi del passato come Renato Carosone o Fred Buscaglione

Lunedì 3 ospite della serata di chiusura della Festa dei Colli a Pescara sarà Luca Barbarossa. Un artista dalla carriera lunga e costellata di successi, dalla vittoria a Castrocaro nel 1981 alla partecipazione al 68° Festival di Sanremo con “Passame er sale”, passando attraverso tantissimi brani famosi quali Roma spogliata”, Come dentro un film, L’amore rubato.

Ma la vera e proprio a punta di diamante del giugno musicale in Abruzzo, senza nulla togliere a tutti gli altri artisti, sarà Ligabue, che venerdì 21 approderà allo Stadio Adriatico – Cornacchia: sarà una occasione per ascoltare gli inediti del suo ultimo album di inediti, il dodicesimo della sua carriera, uscito a marzo e nello stesso tempo tornare ad ascoltare i celebri brani che lo hanno reso famoso e caratterizzato la carriera. Da “Piccola stanza senza cielo” a “Ho perso le parole”, “Leggera” da “Una vita da mediano” a “Ti sento”, “Questa è la mia vita” fino a quelli più recenti come “A modo tuo”, “G come giungle” e tanti altri.

Radici è il tema di quest’anno di Indierocket Festival, la manifestazione dedicata alla musica indipendente in programma al Parco Cocco dal 28 al 30. Tra gli artisti sul palco Stonefield, DZ Deathrays, Chris Imler, Guadalupe Plata, Cosmic Neman & JC, Soundsystem, JuJu – Gioele Valenti, Riviera Dancing, Gnučči, Miss Bolivia, Kampire, WaqWaq Kingdom, Sink Ya Teeth, Idris Ackamoor & The Pyramids, AMMAR 808, Kurup italian, Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp XXL

Programma concerti a Pescara – giugno 2019

