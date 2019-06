Quali saranno i principali eventi musicali a L’Aquila e provincia a giugno? In primo piano i concerti di Ron e Renzo Arbore

Ad inaugurare i concerti di giugno nell’aquilano sarà Ron il giorno 13 a Capistrello per una tappa del suo Lucio!! il Tour, l’omaggio di Ron all’amico di sempre Lucio Dalla. Un vero e proprio spettacolo in cui Ron racconta Lucio, dall’infanzia agli ultimi tempi, attraverso le sue canzoni con contributi video e fotografici inediti. La scaletta contiene i pezzi più importanti che i due artisti hanno scritto insieme e molti altri brani del repertorio di Dalla, da Piazza Grande a Henna, passando per Anna e Marco e Tutta la vita.

A Celano due giorni dopo, in occasione della Festa del Sacro Cuore, ci sarà Rocco Hunt, ventiquattrenne rapper campano, già vincitore del Festival di Sanremo 2014 nella sezione “Nuove proposte” con il singolo Nu juorno buono, nonchè del Premio Emanuele Luzzati e del Premio Assomusica.

Fiordaliso sarà tra gli ospiti della Festa della Santissima Trinità, ad Avezzano. Il live si terrà domenica 16 nei pressi dell’omonima parrocchia, con inizio alle ore 21.30, e sarà a ingresso gratuito.

Dal 28 al 30 a Coppito torna l’appuntamento con il Pinewood Festival, giunto quest’anno a unaterza edizione destinata a confermarlo come uno degli eventi musicali più importanti del centro Italia. Tra gli artisti sul palco: Pinguini Tattici Nucleari, Fast Animals And Slow Kids, Populous, Postino, MÈSa, Cosmetic, Laneve, Blckeby, Gina, 001Best, Canova, Franco126, Giorgio Poi, Sxrrxwland, Costiera, Lorenzo Bitw B2B Serena Di, Linoleum, Meli, Merifiore, Mark Bear e Poetry Slam.

Infine, domenica 30, in occasione dei festeggiamenti patronali in onore di Santa Lucia e dei Santi Giovanni e Paolo a Magliano dei Marsi, in provincia de L’Aquila, ci saranno Renzo Arbore e L’Orchestra Italiana, gruppo musicale italiano fondato proprio dallo stesso Arbore nel 1991 con lo scopo di rilanciare la musica napoletana nel mondo, riproponendola in modo innovativo e utilizzando contaminazioni provenienti da differenti culture e da vari generi (jazz, swing, blues).

