Silvia Mezzanotte in concerto a Tocco da Casauria

In occasione delle Feste Patronali 2019 la cantante porterà una nuova tappa del suo “Aspetta un attimo – Tour 2019” in Abruzzo

TOCCO DA CASAURIA – Sabato 21 settembre ore 21 a Tocco da Casauria ci sarà il concerto di Silvia Mezzanotte. Tappa abruzzese di “Aspetta un attimo – Tour 2019” in occasione delle Feste Patronali 2019, Festa di Sant’Eustacchio, ingresso gratuito. Il nuovo tour prende il nome dall’album “Aspetta un attimo” che è stato anticipato dall’omonimo singolo. Un lavoro discografico che ha portato l’artista a collaborare con Pino Marcucci che autore di molti brani per Josè Carreras) ma anche con Giuseppe Fulcheri (Oxa, Mogol, Irama, Groff) e Roberta Faccani con un trascorso ai Matia Bazar.

Un album che arriva dopo un periodo di pausa dell’artista che ha sottolineato: “Questa pausa mi ha fatto bene anche se è stato emotivamente difficile: non mi ero mai fermata per paura di perdere tempo, di essere dimenticata. E se guardo indietro e riavvolgo la mia storia da quando ho debuttato, giovanissima e spaventata, sul palco di Sanremo nel 1990 penso di essere stata fortunata: perché la vita mi ha dato molte possibilità. Dal lungo viaggio con i Matia Bazar, con i quali Sanremo l’ho vinto, alla vittoria di Tale e Quale Show, esperienza che mi ha costretta a superare i limiti della mia comfort zone. In quel periodo tutti mi dicevano che dovevo uscire con un album. Io ho scelto di non farlo. Perché ho capito che volevo crescere ancora un po’. Non volevo realizzare un disco perché era, mediaticamente parlando, il momento giusto”.

Filo conduttore di questo disco è la “riflessione“. A tal proposito ha dichiarato: “In questo ultimo periodo ho osservato e vissuto questa strana epoca così frettolosa nella quale l’impulsività ci porta a fare e dire cose delle quali, spesso, ci pentiamo”.



Il Tour ha date programmate fino a dicembre, due nel confinante Molise, nello specifico il 22 settembre a Casacalenda (CB) e il 13 dicembre a Isernia. Oltre ai brani dell’ultimo album non mancheranno i brani che l’hanno resa celebre con i Matia Bazar da “Solo tu” a “Brivido caldo” passando per “Messaggio d’amore”, “Non abbassare gli occhi”, “Grido d’amore” e tanti altri.