Conservatorio di Musica ‘Braga’: orario estivo e giorni di chiusura

Le domande per gli esami di ammissione della sessione autunnale al Conservatorio si potranno presentare online fino al 30 settembre

TERAMO – Da lunedì 8 luglio al via l’orario estivo del Conservatorio Statale di Musica ‘G.Braga’ che sarà sempre aperto al mattino, dal lunedì al venerdì, e osserverà la chiusura completa degli uffici solo nel periodo compreso tra il 12 e il 24 agosto. Scadranno invece solo il prossimo 30 settembre i termini per presentare le domande per gli esami di ammissione della sessione autunnale al Triennio per i Corsi Accademici di primo livello, al Biennio, per i Corsi Accademici di secondo livello, e ai corsi Propedeutici.

A partire da lunedì 8 luglio, dunque, scatta l’orario estivo per gli uffici della sede del Conservatorio, ovvero, nella sede di Teramo: dall’8 luglio al 9 agosto e poi dal 26 agosto al 14 settembre, il Conservatorio sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14, chiuso il sabato; in particolare, poi, gli Uffici della Segreteria saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12. Chiusura totale per le ferie estive, invece, dal 12 al 24 agosto.

Sino al 30 settembre, invece, sarà possibile presentare le domande on line per gli esami di ammissione della sessione autunnale al Conservatorio per l’anno accademico 2019-2020. Tutti i programmi per gli esami di ammissione e la modulistica sono reperibili sul sito istituzionale del Conservatorio ‘Braga’, all’indirizzo www.istitutobraga.it.

Per chi ne facesse richiesta, sarà possibile compilare la domanda di ammissione direttamente in Segreteria, dove sarà messo a disposizione dei candidati un computer. Si ricorda che non è possibile per i candidati ripetere l’esame di ammissione nella sessione autunnale in caso di non idoneità nella sessione estiva. Gli esami di ammissione dovrebbero svolgersi per la seconda settimana di ottobre, secondo un calendario ancora da confermare e che verrà successivamente comunicato.