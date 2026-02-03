Sagre d’Italia su Food Network, puntata dedicata all’Abruzzo: ecco quando

REGIONE – L’Abruzzo delle Pro Loco torna protagonista in televisione. Domani, mercoledì 4 febbraio alle 22, su Food Network (canale 33 del digitale terrestre) andrà in onda una puntata di Sagre d’Italia interamente dedicata ad alcune delle Sagre di Qualità UNPLI della regione. Il nuovo format, realizzato in collaborazione con l’UNPLI – Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, accompagna gli spettatori alla scoperta di ricette tradizionali, feste popolari e identità locali dell’Italia dei piccoli borghi.

A guidare questo viaggio tra territori e sapori ci sono Giusina Battaglia e Antonino La Spina, presidente nazionale UNPLI. Al centro della puntata dedicata all’Abruzzo ci saranno due eventi simbolo della tradizione enogastronomica regionale: la Sagra del Baccalà di Sant’Omero e la Sagra Tuber Magnatum di Poggio Umbricchio, celebrazione del tartufo bianco e delle eccellenze locali. Due appuntamenti che raccontano l’autenticità delle comunità abruzzesi e la loro capacità di valorizzare prodotti tipici e saperi antichi.

«Con Sagre d’Italia, grazie alla collaborazione con Giusina Battaglia, UNPLI prosegue il lavoro di valorizzazione delle comunità e delle tradizioni che rendono unico ogni territorio», dichiarano Antonino La Spina e Sandro Di Addezio, presidente nazionale e regionale UNPLI. «Le Sagre di Qualità sono eventi organizzati con passione dalle Pro Loco per promuovere eccellenze gastronomiche e cultura popolare, mantenendo viva la memoria dei sapori e delle tradizioni».

La conduttrice Giusina Battaglia racconta l’esperienza in Abruzzo come un incontro con «territori dinamici e comunità profondamente legate alle proprie radici», sottolineando l’importanza del lavoro delle Pro Loco nel custodire e tramandare il patrimonio culturale locale.

Il viaggio televisivo di Sagre d’Italia attraverserà tutta la penisola: dalla Lombardia alla Basilicata, dall’Emilia-Romagna alla Toscana, passando per Lazio, Abruzzo, Sicilia, Sardegna e Veneto. Un itinerario ricco di piatti tipici, celebrazioni popolari e storie autentiche, che raccontano la vera essenza dell’Italia dei borghi e delle tradizioni.