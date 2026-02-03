Roseto, vinti 50mila euro con il Gratta e Vinci “Numerissimi”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Colpo fortunato a Roseto degli Abruzzi, dove un giocatore ha centrato una vincita da 50mila euro con il Gratta e Vinci “Numerissimi”. Il tagliando vincente è stato acquistato presso la Tabaccheria n.10 di via Nazionale 70, come riportato da Agipronews.

Il dato arriva in un momento in cui il settore del gioco retail mostra una crescita significativa in Abruzzo. Secondo le elaborazioni più recenti, la spesa complessiva – ovvero la raccolta al netto delle vincite – ha raggiunto i 441 milioni di euro, segnando un incremento dell’11,6% rispetto ai 395 milioni dell’anno precedente.

Particolarmente rilevante l’andamento nella provincia di Teramo, dove la spesa è salita a 114 milioni di euro, contro i 75 milioni dell’anno precedente: un aumento del 52%, tra i più marcati della regione.

La vincita di Roseto si inserisce dunque in un contesto di forte crescita del comparto, confermando l’Abruzzo come uno dei territori più dinamici nel panorama del gioco retail.