Concerti Abruzzo ottobre 2018

Quali saranno i principali eventi musicali a Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo nel mese di ottobre? Si parte con Alice e Gigi D’Alessio

Dopo un’estate ricchissima di appuntamenti musicali dal vivo, si parte on la stagione autunnale che non mancherà di proporre nomi illustri sui palchi allestiti in tutte e quattro le province dell’Abruzzo. Musica italiana e internazionale, pop, classica o rock, gratuita o a pagamento. Per tutti i gusti, per tutte le età e per tutte le tasche. Vi proponiamo i principali eventi del mese di ottobre in Regione, rimandandovi per i dettagli al calendario giornaliero, in costante aggiornamento. In fondo alla pagina troverete lo schema sintetico con i link per scoprire i dettagli di tutti i live.

Domenica 7 a partire dalle ore 17 Cristina D’Avena, la regina dei cartoni animati, sarà al Centro Commerciale di Lanciano per festeggiare i quindici anni di attiività dell’esercizio: proporrà uno show gratuito che fara felici grandi e piccini. Dalle ore 21, invece, al Teatro dei Marsi di Avezzano si terrà il concerto di Alice. Nell’occasione l’artista interpreterà i grandi calssici del cantautorato, da Dalla a Battiato passando per Battisti, De Gregori, De Andre’, Gaber, Fossati senza dimenticare alcune delle canzoni che l’hanno portata al successo. Lunedì 8 Gigi D’Alessio sarà a Casoli per una tappa del tour “Gigi D’Alessio 2017-2018″: il live si terrà in piazza Santa Reparata a partire dalle ore 21.30 e sarà a ingresso gratuito. Martedì 9 in occasione dei festeggiamenti dei Santi Patroni, concerto gratuito a Lettomanoppello di Edoardo Bennato. Venerdì 12 arriverà al Sound di Teramo Len Sander, progetto musicale svizzero che ruota attorno alla figura della cantante, musicista, artista visuale e sociologa Blanka Inauen e del produttore Al Hug: presenteranno il loro secondo album “The Future of Lovers”.

Sabato 13 a partire dalle ore 19 all’Auditorium Flaiano secondo appuntamento della stagione concertistica 2018/2019 del Colibrì Ensemble: musiche di Rota e Prokofiev. Giovedì 18 sul palco del Teatro dei Marsi di Avezzano salirà la Kodály Philharmonic Orchestra, diretta da Dániel Somogyi-Tóth un giovane e ambizioso conduttore, pianista e organista, accompagnata nell’occasione dal coro di Debrecen, guidato dal talentuoso Zoltán Pad. La Kodaly Orchestra il giorno dopo, venerdì 19, sarà al Teatro Massimo di Pescara a partire dalle ore 21. Venerdì 26 al Teatro Caniglia di Sulmona la cantante portoghese Maria Joao, nota per la sua duttilità volcale e le sue capacità di improvvisazione, proporrà il suo Ogre, un ibrido di Jazz e musica elettronica.

All’auditorium Flaiano, dalle ore 19, nuovo appuntamento con il Colibrì Ensemble: musiche di Mozart e Beethoven. Martedì 30 data zero al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi di Ultimo, vincitore della categoria Nuove Proposte della 68° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Il ballo delle incertezze”. Mercoledì 31 al Teatro dei Marsi di Avezzano andranno in scena “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi, rivisitate in chiave sinfonico-rock da più di 130 metal e classici, orchestra, un quartetto d’archi e tre cori provenienti da tutto il mondo per questo progetto creato e prodotto dal tastierista, compositore e produttore italiano Mistheria, già al lavoro con Bruce Dickinson, Rob Rock, Roy Z e tanti altri.

Programma concerti in Abruzzo – ottobre 2018

OTTOBRE

7

Alice – Avezzano (AQ)

Cristina D’Avena – Lanciano (CH)

8 Gigi D’Alessio – Casoli (CH)

9 Edoardo Bennato – Lettomanoppello (CH)

12 Len Sander – Teramo

13 Colibrì Ensemble – Pescara

18 Orchestra Sinfonica ”Kodaly” di Debrecen

19 Orchestra Sinfonica “Kodaly” – Pescara

26

Maria Joao – Sulmona

Colibrì Ensemble – Pescara

30 Ultimo – Roseto degli Abruzzi (TE)

31 Le quattro stagioni – Avezzano