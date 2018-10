L’Aquila, al via oggi il Censimento permanente di popolazione e abitazioni

Importante novità introdotta dall’Istat è che la rilevazione censuaria sarà effettuata con cadenza annuale e non più decennale

L’AQUILA – Il settore Politiche per il cittadino e Personale rende noto che è iniziato oggi il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, previsto dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 763/2008, introdotto nell’ordinamento italiano dal Decreto Legislativo 179/2012 e indetto con la legge n. 205 del 27 dicembre 2017.

Lo stesso settore precisa che l’importante novità introdotta dall’Istat, rispetto agli anni passati, è che la rilevazione censuaria sarà effettuata con cadenza annuale e non più decennale, prevedendo il coinvolgimento di tutti i Comuni italiani nell’arco di quattro anni, dal 2018 al 2021.

L’Aquila, che rientra tra i Comuni cosiddetti “autorappresentativi”, sarà inclusa nel campione censuario per tutto il periodo di riferimento. Pertanto, a partire da oggi, 1 ottobre, i rilevatori incaricati dal Comune dell’Aquila, dotati di appositi cartellini identificativi, effettueranno la ricognizione degli indirizzi stradali assegnati dall’Istat e, dalla prossima settimana, inizieranno le interviste alle famiglie presenti nelle aree individuate. L’8 ottobre partirà anche la cosiddetta “Rilevazione da Lista”, che prevede la compilazione on line di un questionario da parte delle famiglie selezionate dall’Istat, che in caso di necessità potranno rivolgersi al Centro comunale di rilevazione per avere supporto e informazioni.

INFO E CONTATTI

L’amministrazione comunale ricorda ai cittadini che è previsto l’obbligo di risposta ai questionari-interviste da parte delle famiglie coinvolte e, nei casi di violazione, è prevista l’erogazione di sanzioni.

Per informazioni e assistenza è stato istituito il Centro comunale di rilevazione presso la sede di Via Roma n. 2017/A, con i seguenti recapiti: tel. 0862/645284, e-mail: statistica@comune.laquila.it

Tutte le informazioni raccolte per il Censimento permanente sono garantite dalla Legge sotto il profilo della tutela e della riservatezza. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del Decreto legislativo n. 101/2018, nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016.