Aeroporto d’Abruzzo chiuso il 17 marzo per esercitazione di emergenza

PESCARA – Martedì 17 marzo, dalle 17:30 per circa tre ore, l’Aeroporto d’Abruzzo sarà interessato da una grande esercitazione di emergenza prevista dal Piano di Emergenza Aeroportuale. La simulazione prevede un incidente in fase di decollo con un aeromobile e 50 passeggeri, attivando l’intera macchina dei soccorsi: operatori aeroportuali, ENAC, ENAV, polizia di frontiera, guardia di finanza, dogane, questura di Pescara, 118, vigili del fuoco aeroportuali, protezione civile e Croce Rossa, con il coinvolgimento di 100 comparse.

L’attività, promossa da SAGA e coordinata con la Direzione Territoriale ENAC Regioni Centro e le Prefetture di Pescara e Chieti, serve a verificare l’efficacia delle procedure di intervento, la cooperazione tra enti e la capacità di risposta del sistema aeroportuale. La simulazione si svolgerà interamente sul sedime aeroportuale e comporterà la chiusura dell’aeroporto per tutta la durata dell’esercitazione.

Poiché le operazioni saranno visibili anche dall’esterno, i cittadini sono invitati a non sostare nelle aree vicine e a non utilizzare droni, per evitare rischi e interferenze con le attività di sicurezza.