Concerti in Abruzzo estate 2021: date, dove si faranno

Quali saranno i principali eventi musicali a Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo dell’estate 2021 dopo la lunga sosta dovuta al Covid?

REGIONE – Dopo la lunga sosta dovuta all’emergenza sanitaria per Coronavirus, ripartono gli eventi in presenza. Sarà un’estate ricchissima di appuntamenti musicali dal vivo quella del 2021 e che è ormai alle porte. Anche quest’anno tantissimi nomi illustri calcheranno i palchi allestiti in tutte e quattro le province dell’Abruzzo. Musica italiana e internazionale, rock o rap, jazz o blues, gratuita o a pagamento. Per tutti i gusti, per tutte le età e per tutte le tasche. Vi proponiamo una carrellata dei principali eventi che da luglio a settembre animeranno le serate in Regione, rimandandovi per i dettagli al calendario giornaliero, in costante aggiornamento. In fondo alla pagina troverete lo schema sintetico con i link per scoprire i dettagli di tutti i live.

Luglio 2021

Luglio sarà un mese di grandi emozioni nel pieno stile del Pescara Jazz, il festival più longevo d’Italia che si presenta con un programma più che mai ricco, nella ormai consueta impaginazione dei due palchi in due segmenti, il primo al Porto turistico, il secondo al Teatro D’Annunzio. Nella prima settimana è allineata una bella varietà di grandi trombettisti, da Fabrizio Bosso a Enrico Rava, qui per la prima volta con Fred Hersch; e ancora Dave Douglas con Franco D’Andrea. I pianisti brillano in vari momenti del festival: oltre a Hersch e D’Andrea, il raffinato Carlo Morena, Marco Fumo con un programma di musica afroamericana scritta, Kenny Barron con il suo gusto mainstream, Danilo Rea e il suo eclettismo stilistico, Gonzalo Rubalcaba sull’onda dei ritmi cubani. A Pescara Jazz quest’anno sfileranno ben tre orchestre: i Funk Off, con Gino Paoli, la colorita Medit Orchestra e la Colours Jazz Orchestra. Al Porto turistico sarà possibile ascoltare anche dell’ottimo jazz italiano, dal Modalità Trio con l’esuberante clarinetto di Nico Gori alla traduzione di Verdi e Puccini in jazz; spazio anche ai giovani talenti abruzzesi, rappresentati dal trio del chitarrista Christian Mascetta. Luglio sarà anche il mese della rassegna I Cantieri dell’Immaginario, a L’Aquila, giunta alla sua quarta edizione, che vedrà sul palco anche i Coma Cose, freschi del successo all’ultimo Festival di Sanremo. Tornerà anche Abruzzo dal Vivo nei territori dei Comuni colpiti dal sisma 2016/17 con i concerti di Gianna Nannini a Piano Roseto e Alice all’Arena del Parco Fluviale di Teramo. Doppio appuntamento con Vinicio Capossela, a Pescara e Tagliacozzo, con il suo “Bestiale Commedia” mentre Niccolò Fabi sarà a Peltinium.

Agosto 2021

Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020, si esibirà nel piazzale del Munda a l’Aquia il giorno 3; contemporaneamente a Campotosto ci sarà il concerto “di nicchia” del pianista Ludovico Einaudi. Giovanni Allevi sarà invece a Tagliacozzo il giorno 10. Vera protagonista del mese di agosto sarà l’Arena del mare di Francavilla al mare: si partirà con il “Blubar festival” con la presenza Jethro Tull, Tullio De Piscopo e Samuele Bersani, per poi passare all’Italia Pop Festival con Gigi D’Alessio, Fabrizio Moro e Antonello Venditti, fino ad arrivare al “Terrasound Festival” con il rapper Carl Brave, Willie Peyote, Colapesce e Di Martino, autori del tormentone “Musica leggerissima”. Per la rassegna Abruzzo dal vivo saliranno sul palco Massimo Ranieriall’Ex Fornace Montereale, Francesco Bianconi a Pizzoli, James Senese a Torricella Sicura, Michele Bravi a Teramo mentreLo Stato Sociale allieterà la serata del Ferragosto teramano. Frah Quintale sarà al Parco Fluviale di Sant’Egidio alla Vibrata, David Shorty a quello di Sulmona; Aiello sarà in Piazza a Ortona, Max Gazzé a Pescocostanzo, Arisa a Castel di Sangro.

Settembre 2021

L’ultimo mese estivo inizierà con il concerto di Max Gazzé in Piazza San Tommaso di Ortona nell’ambito della rassegna Non Solo Blues e con quello di Levante al Teatro D’Annunzio di Pescara. A Ortona per i più giovani ci saranno tre serate dedicate al rap con Gue Pequeno, Georlier ed Ernia. Il 5 a Pacentro tornerà la Corsa degli Zingari accompagnata in serata dal concerto di The Kolors con il loro Cabriolet Panorama Tour. Manca ancora il programma delle Feste di Settembre a Lanciano: si sa però che il protagonista della serata conclusiva sarà Niccolò Fabi.

Programma concerti in Abruzzo – estate 2021

LUGLIO

8

Cinzia Tedesco in “Verdi & Puccini In Jazz” – Porto Turistico Marina di Pescara

Modalità Trio – Porto Turistico Marina di Pescara

9

Christian Mascetta Trio – Porto Turistico Marina di Pescara

Enrico Rava Fred Hersch Duo – Porto Turistico Marina di Pescara

10

Marco Fumo – Porto Turistico Marina di Pescara

Fabrizio Bosso Quartet – Porto Turistico Marina di Pescara

Coma Cose – L’Aquila

11

Carlo Morena – Porto Turistico Marina di Pescara

D’Andrea/Douglas Quartet – Porto Turistico Marina di Pescara

12

Colours Jazz Orchestra meets Chico Pinheiro – Porto Turistico Marina di Pescara

15

Gino Paoli – Pescara

16

Kenny Barron All Stars 4et featuring Johnathan Blake – Pescara

17

MEDIT Orchestra “Scugnizzi: le canzoni del Sud – Pescara

Danilo Rea “A Tribute to Fabrizio De Andrè – Pescara

18

Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola Band ”Viento y tiempo” – Pescara

21

Franco 126 – Ortona

23

PJ FLA 21 – Pescara

25

Gianna Nannini – Piano Roseto

30

Vinicio Capossela – Pescara

Niccolò Fabi – Prata d’Ansidonia

31

Vinicio Capossela – Tagliacozzo

AGOSTO

1

James Senese – Torricella Sicura

Francesco Bianconi – Pizzoli

3

Jethro Tull – Francavilla al mare

Diodato – L’Aquila

Ludovico Einaudi – Campotosto

5

Tullio De Piscopo – Francavilla al mare

7

Giovanni Allevi – Tagliacozzo

8

Quartetto Meraviglia e Samuele Bersani.

Michele Bravi – Teramo

10

Gigi D’Alessio – Francavilla al mare

Max Gazzé – Pescocostanzo

12

Fabrizio Moro – Francavilla al mare

Massimo Ranieri – Ex Fornace Montereale

13

Frah Quintale – Sant’Egidio alla Vibrata

14

Antonello Venditti – Francavilla al mare

Aiello – Ortona

Dee Dee Bridgewater – S. Pietro in Campovalano

15

Lo Stato Sociale – Arena Parco fluviale Teramo

17

David Shorty – Teramo

19

Carl Brave – Francavilla al mare

20

Willie Peyote – Francavilla al mare

21

Colapesce Di Martino – Francavilla al mare

Alice – Arena Parco Fluviale -Teramo

26

Arisa – Castel di Sangro

SETTEMBRE

1

Levante – Pescara

Max Gazzé – Ortona

2

Gue Pequeno – Ortona

3

Geolier – Ortona

4

Ernia – Ortona

5

The Kolors – Pacentro

16

Niccolò Fabi – Lanciano