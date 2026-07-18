Premio Simpatia Abruzzo 2026: Corrado Oddi premiato a Montesilvano

MONTESILVANO (PE) – Lunedì 20 luglio alle 21:20 il Teatro del Mare di Montesilvano ospiterà l’edizione 2026 del Premio Simpatia Abruzzo “Montis Silvani”, storica kermesse fondata nel 1980 dal giornalista Pino Costa e dedicata alle personalità che valorizzano il territorio. Tra i protagonisti più attesi spicca Corrado Oddi, premiato nella sezione Spettacolo e Musica per il suo contributo artistico e culturale.

Corrado Oddi: cinema, teatro e divulgazione culturale

Oddi è un attore italiano attivo nel cinema, nel teatro e nella divulgazione culturale. Nel 2026 è protagonista del film “Parola di Tommaso”, disponibile su Prime Video, di cui è autore del soggetto e co‑sceneggiatore. L’opera, diretta da Matteo Vanni, racconta la vita di Tommaso da Celano, primo biografo di San Francesco, restituendone la profondità spirituale attraverso una narrazione evocativa e visivamente potente. Il film è prodotto dal Comune di Celano con Kahuna Film e Dado Production, gode del patrocinio del Comitato nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco e del riconoscimento di film d’essai del Ministero della Cultura.

Attualmente Oddi è impegnato nella Direzione artistica del Jacovella da Celano Film Festival, rassegna dedicata ai cortometraggi a tema sociale e alle storie di donne e uomini esemplari. La serata di premiazione si terrà il 25 luglio nella suggestiva cornice del Castello Piccolomini di Celano.

Per il grande schermo Oddi ha interpretato il Preside Gaetano nel film Un mondo a parte di Riccardo Milani.

In televisione ha partecipato a numerose fiction di successo ed è stato protagonista del docufilm Rai “Giovanni Falcone, c’era una volta a Palermo”, dedicato al magistrato simbolo della lotta alla mafia.

Parallelamente Oddi porta avanti un’intensa attività teatrale, con progetti dedicati alla letteratura italiana, alla memoria storica e alla valorizzazione del patrimonio culturale. E’ Ambasciatore della Lettura del Cepell, ruolo che lo vede impegnato in iniziative di promozione culturale, formazione e divulgazione nelle scuole, negli enti e nelle istituzioni.