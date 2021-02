Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 9 febbraio 2021

Notizie del 9 febbraio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa di aggiornamenti 487 ricoverati, 49 in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 9 febbraio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 184 nuovi positivi, eseguiti 4756 tamponi molecolari e 8827 test antigenici. 5 deceduti per un totale di 4.518, 33.120 guariti, 10.954 attualmente positivi , 487 ricoverati in area medica, 49 ricoverati in terapia intensiva, 10.418 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 9 FEBBRAIO 2021 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Da ieri didattica a distanza nelle scuole secondarie di secondo grado, su tutto il territorio regionale. Per la prima volta dopo tanto tempo si comincia a parlare di una possibile riapertura di palestre e piscine, per le quali il dpcm attualmente in vigore prevede che restino chiuse fino al 5 marzo. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera il Ministero dello Sport ha già previsto regole ben precise, che sarebbero state validate dal Comitato tecnico scientifico.

Nelle Regioni in zona arancione potrebbero essere riaperte le palestre, le piscine e le attività sportive di base ma solamente in forma individuale. Potrebbero essere consentiti anche gli allenamenti per le attività sportive di contatto, ma solamente in forma individuale e rispettando il distanziamento. Potrebbero riprendere l’attività sportiva e la danza per i bambini.

In zona gialla si potrebbero essere consentiti anche gli allenamenti per gli sport da contatto e di squadra a livello dilettantistico. Il documento esclude categoricamente le aggregazioni.

Durante l’attività sportiva dovrà essere obbligatoria una distanza di almeno due metri; in piscina serviranno almeno 10 metri quadri a persona. Occorrerà sanificare gli attrezzi e i materiali, con la pulizia delle aree di contatto di ogni attrezzo dopo ogni utilizzo. Non si potranno lasciare negli spazi comuni gli indumenti personali, da mettere invece in zaini e borse. Si dovrà bere da bicchieri monouso o bottiglie personali e si dovrà utilizzare il proprio tappetino personale. Viene inoltre vietato l’uso delle docce; obbligatorio l’uso di indossare le mascherine per gli operatori mentre a disposizione dei clienti dovrà essere messo il gel disinfettante.

Intanto, sono arrivati risultati dello screening di massa che nel weekend ha coinvolto 14 Comuni della provincia di Chieti. “In due giorni sono stati oltre 8.000 i tamponi antigenici effettuati. Ammontano a 44 i positivi rilevati nel primo fine settimana di screening della popolazione della città di Chieti: ieri 18, oggi 26, subito avvisati e inseriti nella piattaforma Asl per il tampone molecolare, quarantena e cura” lo si apprende da un post presente sulla pagina Facebook del Comune di Chieti che ringrazia per il lavoro di squadra. Nei prossimi giorni l’attività di testing proseguirà nei Comuni a più alto rischio epidemiologico. Ieri si é ripartiti a Francavilla al Mare e a San Giovanni Teatino. Oggi sarà la volta di Chieti, dove resterà attiva la postazione presso l’UCCP di via Valignani, nell’ex SS. Annunziata, con tre linee di attività.