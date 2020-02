Film in Abruzzo: novità al cinema dal 20 febbraio 2020 [trailers]

Dieci i film in uscita nei cinema d’Abruzzo da giovedì 20 febbraio 2020. Tra questi La mia banda suona il pop e Il richiamo della foresta. Trame e trailers

REGIONE – Sono dieci le nuove pellicole che ci attendono sul grande schermo dal 20 febbraio 2020. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece trovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili come i prezzi dei biglietti e altri servizi disponibili.

FILM IN PROGRAMMAZIONE IN ABRUZZO: Pescara – Chieti – Teramo – L’Aquila

Gli amanti del giallo saranno accontentati con Bad Boys for Life. Due poliziotti di vecchia scuola, Mike Lowrey e Marcus Burnett, fanno squadra con una unità d’élite per fermare le attività di un pericoloso criminale di Miami a capo del locale cartello della droga.

Cats è, invece, un film musicale del 2019 diretto da Tom Hooper, basato sull’omonimo musical e sul libro Il libro dei gatti tuttofare di T. S. Eliot. Tutti i gatti del quartiere di Jellicle si ritrovano per l’annuale ballo e per festeggiare il vecchio gatto Old Deuteronomy, loro capo. Nel corso della festa uno dei gatti sarà scelto e avrà l’onore di ascendere al paradiso dei Jellicle Cats, l’Heaviside Layer, ma prima i gatti si presentano e raccontano la loro storia. La festa è turbata da due avvenimenti: la comparsa in scena di Grizabella, un tempo affascinante gattina che, dopo aver abbandonato il gruppo si è ritrovata sola, abbandonata e in miseria; e le improvvise apparizioni del malvagio Macavity, che rapisce Old Deuteronomy gettando gli altri gatti nello sconforto.

Arriva sul grande schermo, con Cattive acque, la vera storia di Robert Bilott l’avvocato ambientalista protagonista di una estenuante battaglia legale durata ben 19 anni contro il colosso chimico DuPont e di come, da uomo tenace e combattivo, ha rappresentato 70mila cittadini dell’Ohio e della Virginia, la cui acqua potabile era stata contaminata dallo sversamento incontrollato di PFOA (acido perfluorooctanico). Grazie ad uno studio tossicologico sulle vittime, Bilott riuscirà a dimostrare i rischi per la salute associati alla contaminazione delle acque e otterrà per loro un importante risarcimento.

Criminali come noi é una commedia diretta da Sebastien Borensztein. Siamo in una città sperduta nella provincia di Buenos Aires. Un gruppo di uomini decide di raccogliere la quantità di denaro necessaria per acquistare alcuni silos abbandonati e costituire una cooperativa agricola. Ma siamo alla vigilia della Grande crisi economica che ha portato al blocco delle banche del 2001 e i loro investimenti vengono bloccati. Scoprono in seguito che sono stati truffati dal direttore della banca e per il gruppo è giunto il momento di organizzare un colpo per riprendersi quello che è loro.

Il richiamo della foresta, tratto dal romanzo di Jack London, è un’avventurosa storia d’amicizia tra il cane Buck e il vecchio cercatore d’oro John, interpretato dal grande Harrison Ford.

La mia banda suona il pop é il film diretto da Fausto Brizzi, che vede nel cast Christian De Sica, Paolo Rossi, Massimo Ghino, Angela Finocchiaro. Racconta la storia della burrascosa reunion dei Popcorn, un famosissimo gruppo pop degli anni ’80, formato da Tony (Christian De Sica), Jerry (Paolo Rossi), Lucky (Massimo Ghini) e Micky (Angela Finocchiaro). È un importante magnate di Pietroburgo, Vladimir Ivanov (Rinat Khismatouline), a voler vedere ancora una volta insieme la sua band preferita per un’ultima emozionante esibizione. Franco (Diego Abatantuono), infido manager dei Popcorn, viene contattato da Olga (Natasha Stefanenko) per conto di Ivanov, ma l’agente non è molto d’accordo con l’idea del magnate e decide di proporgli alteri talenti italiani, disposti a esibirsi in Russia. Ivanov, però, non accetta un no come risposta, lui vuole i Popcorn. A Franco quindi rimane l’arduo compito di riunirli, ma i membri del gruppo non acconsentono a nessuna condizione di rivedersi e suonare di nuovo insieme.



Chiudiamo questa carrellata di novità con L’Hotel degli amori smarriti, diretto da Christian honorè. Dopo 20 anni di matrimonio, Maria decide di lasciare la casa coniugale. Una notte, si trasferisce nella stanza 212 dell’hotel di fronte. Da lì, Maria ha una vista a volo d’uccello sul suo appartamento, su suo marito, sul suo matrimonio. Si chiede se ha preso la decisione giusta. Molte persone nella sua vita hanno un’idea su questo, e hanno intenzione di farglielo sapere.