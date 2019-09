72′ Trofeo Matteotti, questa sera la presentazione all’Aurum

PESCARA – La presentazione della 72esima edizione del Trofeo Matteotti si svolgerà mercoledì 18 settembre alle ore 20 nella splendida cornice dell’Aurum di Pescara. Il sodalizio della classica abruzzese si rafforza con l’ingresso di un main sponsor di prestigio, si tratta di Acqua e Sapone da sempre impegnato nel ciclismo.

“Siamo felicissimi dell’ingresso di un marchio come Acqua e Sapone – spiega il presidente Daniele Sebastiani – , sinonimo di garanzia nello sport e non solo nel mondo delle due ruote. La famiglia Barbarossa svolge attività in diverse discipline: dal calcio al futsal fino al ciclismo dilettantistico. Il nome di Acqua e Sapone è legato a storie di successo e di obiettivi raggiunti. Siamo certi che contribuirà a ridare splendore a questa gara. I miei ricordi da bambino sono bellissimi, al Trofeo Matteotti ho visto sfrecciare i campioni del ciclismo e quest’anno parteciperanno grandi talenti. Questa è una corsa che merita moltissimo e il nostro intento è di riportare sulle strade di Pescara e Montesilvano corridori importanti e, anche quest’anno grazie al parterre di nomi presenti, possiamo dire di esserci riusciti”.