“Percorsi didattici efficaci”, aperte le iscrizioni al corso online AID

Per la regione Abruzzo è prevista l’opportunità di integrare al percorso formativo online di 20 ore, un incontro laboratoriale in presenza di 6 ore

TERAMO – Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione “Percorsi didattici efficaci: un viaggio tra gli elementi essenziali” organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia, volto a fornire ai docenti strumenti, metodologie e processi sui disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), in un’ottica totalmente inclusiva e di accessibilità didattica. Il corso è riservato ai docenti di ogni ordine e grado di scuole statali, paritarie o private. Le iscrizioni si chiuderanno il 25 febbraio 2020.

La formazione si svolge prevalentemente in modalità e-learning: 20 ore con video lezioni, indicazioni bibliografiche e approfondimenti, articolate in 4 moduli formativi, a sottolineare l’importanza delle scelte metodologiche e didattiche. In Abruzzo i docenti hanno la possibilità di seguire, a integrazione del percorso formativo online, un laboratorio gratuito in presenza di 6 ore, che si terrà sabato 21 marzo 2020, a Teramo, presso il Parco della scienza, Via A. De Benedictis 1. L’incontro, strutturato come lavoro di gruppo, si concentrerà sulle pratiche e strategie di didattica inclusiva e sullo studio di casi sul tema “Normativa e inclusione”.

Parteciperanno, in qualità di formatrici AID, Simonetta Longo, dirigente scolastico, Michela Soldi, dirigente scolastico e Marialuisa Di Cicco, docente. Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione

Per maggiori informazioni e per iscrizioni: https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/corso-per-docenti-percorsi-didattici-efficaci

AID – Associazione Italiana Dislessia – nasce con la volontà di fare crescere la consapevolezza e la sensibilità verso il disturbo della dislessia evolutiva, che in Italia si stima riguardi circa 2.000.000 persone. L’Associazione conta oltre 18.000 soci e 98 sezioni attive distribuite su tutto il territorio nazionale. AID lavora per approfondire la conoscenza dei DSA e promuovere la ricerca, accrescere gli strumenti e migliorare le metodologie nella scuola, affrontare e risolvere le problematiche sociali legate ai DSA. L’Associazione è aperta ai genitori e familiari di bambini dislessici, ai dislessici adulti, agli insegnanti e ai tecnici (logopedisti, psicologi, medici).