Amicacci sconfitta a Porto Torres, 77-60 il risultato

PORTO TORRES – Netta sconfitta della DECO Group Amicacci sul parquet di Porto Torres, che fa sfumare quasi certamente la qualificazione alle Final Four di Coppa Italia, cui accedono le prime quattro in classifica al termine del girone di andata. La squadra guidata da coach Accorsi è apparsa forse troppo arrendevole contro una diretta rivale ai vertici della Serie A.

La partita ha avuto un andamento quasi a senso unico, con i sardi che si portano avanti sin dai primi possessi grazie ai canestri di un Omid Hadiazhar in giornata. Giulianova tiene testa con le giocate di Marco Stupenengo e Christian Fares ma la prima frazione si chiude in favore dei padroni di casa, a segno con il colpo dell’ultimo mercato Mehiaoui (18-12).

All’inizio del secondo quarto l’Amicacci si rifà sotto affidandosi a Morteza Gharibloo e a buone combinazioni tra i suoi esterni (26-26). La parità dura però poco, con Sofyane Mehiaoui che sale in cattedra e nel finale di primo tempo guida l’allungo della squadra di casa, sia in proprio sia servendo assist per il quasi infallibile Mateusz Filipski (37-26).

Al rientro dagli spogliatoi l’Amicacci prova a reagire ancora con la classe di Gharibloo ma alcuni errori forzati vengono puniti in contropiede da Porto Torres, che incrementa così il vantaggio. A spegnere le velleità degli ospiti sulla sirena di fine terzo quarto arriva una clamorosa tripla da centrocampo di Mehiaoui (59-40). L’ultimo quarto non concede particolari sussulti, con la squadra di casa che controlla il margine di vantaggio agevolmente (77-60).

Il campionato osserva la pausa per le festività natalizie e riprenderà sabato 11 gennaio con la settima e ultima giornata di andata, che vedrà la DECO Group Amicacci ospitare al PalaMaggetti di Roseto la Dinamo Lab Sassari.

TABELLINO

Gsd Porto Torres – DECO Group Amicacci Giulianova 77-60

Porto Torres: Hadiazhar 23, Filipski 30 (10 rimbalzi), Puggioni 4, Mehiaoui 16 (18 assist), Langiu, Simula, Canu 2, Veloce, Falchi 2.

Amicacci Giulianova: Macek 8, Awad, Beginskis 4, Marchionni 8, Minella, Gharibloo 24, Labedzki, Ion, Stupenengo 8, Fares 8, Castellani.

Serie A – Risultati 6^ giornata

Dinamo Lab Banco di Sardegna – Studio 3A Padova 51-58

S. Stefano Avis – Santa Lucia Roma 83-57

UnipolSai Briantea84 Cantù – SBS Montello 71-31

Classifica

12: S. Stefano Avis

10: UnipolSai Briantea84 Cantù

6: Gsd Porto Torres *

6: Santa Lucia Roma

4: DECO Group Amicacci Giulianova

4: SBS Montello

2: Dinamo Lab Banco di Sardegna *

2: Studio 3A Padova

*Una partita in meno