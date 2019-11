Luci d’Artista, inaugurata l’edizione 2019 a Pescara [FOTO]

Il 29 novembre Piazza Salotto gremita di gente, tra suspence, cori natalizi e messaggi sulla sostenibilità. Cremonese: “evento riuscito oltre le aspettative”

PESCARA – Ore 18.00 , il centro di Pescara resta al buio , qualche secondo di suspance ed ecco che si accendono una magia di luci ed emozioni sopra le note di “Oh Happy Day” con i coristi giunti in bicicletta. Si è inaugurata così, l’edizione 2019 di Luci D’Artista, e a Pescara si respira già aria di festa e di Natale.

“Una spettacolare esposizione d’opere d’arte luminosa – dichiara l’assessore comunale al Commercio, Turismo e Grandi Eventi, Alfredo Cremonese – nel cuore della città e nelle strade del Centro commerciale naturale che ha davvero creato una meravigliosa atmosfera incantata, oltre ogni immaginabile aspettativa. Un mix esplosivo di elementi che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Spero che questo speciale momento di apertura al periodo natalizio sappia coinvolgere, oltre che i pescaresi , anche visitatori e turisti in un viaggio fantastico alla scoperta di una città che ha voglia di offrire tanto, tra bellezze, occasioni per lo shopping, degustazioni enogastronimiche e divertimento. Credo che diamo con questo evento e con quelli che si avvicenderanno durante i giorni di feste, un importante contributo a tutta l’economia della città. Inoltre – precisa l’Assessore – ho voluto coniugare il momento di arte e abbellimento del centro cittadino con l’invio di un messaggio volto alla ricerca della sostenibilità. Non a caso, infatti, gli artisti della Scuolacantora di Andrea Zappone, che ringrazio per la loro bravura e partecipazione, hanno raggiunto la piazza a bordo di una bici. Io sono il primo ad effettuare la quasi totalità dei miei spostamenti in bici, un modo di pensare e vivere la città che vorrei diffondere. Una mission in cui credo molto, ci proverò, e quella di questa sera – conclude Cremonese – è solo la prima di una serie di iniziative che proporrò per la mia città”.