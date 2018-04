Weekend a Pescara: gli eventi del 13, 14 e 15 aprile 2018

Quali appuntamenti ci attendono a Pescara in questo fine settimana? In primo piano Pescara Comics & Games, la Fiera dell’elettronica a Pescara e quella dell’agricoltura ad Alanno

PESCARA – Mostre, concerti, fiere senza dimenticare le tante occasioni per gli amanti del ballo. Ecco cosa fare a Pescara e dintorni nel fine settimana del 13, 14 e 15 aprile. Prosegue per tutto il weekend al Museo Paparella la mostra dal titolo “Impressione e verità nella pittura tra De Nittis, Patini e i Palizzi: dalla Puglia a Parigi attraverso la via degli Abruzzi”. Venerdì presso la sede della fondazione Pescarabruzzo in Corso Umberto I inaugura la mostra fotografica “Condividere…scattando 2018“. Ultimi giorni (si concude sabato), invece, per visitare al Nero-La Factory Freak, personale di Fabio Amoroso, artista di ceramica contemporanea.



Da venerdì a domencia al Centro Commerciale L’Arca di Spoltore torna l’appuntamento con il “Pescara Comix & Games”, la fiera del fumetto e dell’intrattenimento, giunta quest’anno alla sua quinta edizione. Per tutto il weekend ad Alanno “40a Fiera dell’Agricoltura“. Sabato e domenica, invece, al Centro PescaraFiere è tempo della quindicesima “Fiera Mercato dell’Elettronica e del Tempo Libero”.

Venerdì 13 aprile



Tanta la musica dal vivo in programma. Tributi ai Duran Duran in compagnia degli Around Duran all’Osteria della Musica di Cepagatti (ore 21) ai Depeche Mode con i DeMode allo Jammin Club di Montesilvano (ore 22), ai Placebo con gli Empty Reds al Loft 128 di Spoltore (ore 22). Cesare Basile, una delle voci più autorevoli della musica italiana nonchè vincitore due volte della Targa Tenco, sarà protagonista alla Cantina Majella di Caramanico Terme a partire dalle ore 21.30. Live anche degli E-Bow Project al The Old Shot Bar (ore 22.30) e delle Indiesponenti da Chupa La Chupiteria (ore 23). Musica Anni ’50 in compagnia dei The Fuzzy Dice al MamiWata (ore 23). Si balla alla Discoteca Moma, El Guiro Disco Club (con stage pomeridiano e ospite il coreografo e ballerino Angelo Rito), Cantieri Urbano, Qube e all’Unicentro (milonga).

Sabato 7 aprile



La bella stagione favorisce le giornate all’aria aperta. Ed ecco che in agenda ci sono due escursioni adatte a tutti: ai quattro fiumi e all’Eremo di San Bartolomeo. Giornata dedicata anche alla lettura. Nel salotto di Casa di D’Annunzio, a partire dalle ore 17, ci sarà un setting di lettura per bambini sul tema dell’amore. Alla libreria On the Road di Montesilvano alle ore 17 Annacarla Valeriano presenterà il suo libro Malacarne. Donne in manicomio nell’Italia fascista. Alle ore 17.30 Biblioteca Comunale di Scafa Massimiliano Setta proporrà Giubbotto Giallo mentre a quella di Cepagatti Massimiliano Ciccone parlerà del suo Libeccio.

Alle ore 21 Cronocena con delitto-Omicidio a Grande Inverno a Villa Pardi. Alle ore 21 al Teatro Massimo Antonello Persico canta Fabrizio De Andrè: serata di beneficenza il cui ricavato sarà interamente devoluto al Reparto di Oncoematologia Pediatrica di Pescara. Alle 22.30 reading su John Fante al Babilonia.

Per la musica nei locali appuntamento alle ore 21 al Loft 128 con il Tributo a Max Pezzali e agli 883 proposto dai JollyBlupescara. Live de I Buca all’Osteria della Musica e di Michelangelo Brandimarte e Claudia Pantaleoni al Futuro Imperfetto 2.0: entrambi con inizio alle ore 21. Serata latina al Fico’s, Medusa e Nettuno Beach Club. Ma ci si può scatenare anche al Megà, Qube, Natura, Cantieri disco e Magika. Liscio e balli di gruppo all’Unicentro.

Domenica 15 aprile



Di prima mattina, nel centro di Pescara, è in programma la “ViviCittà”, evento di 3 km organizzato per sensibilizzare la cittadinanza al delicato tema della SLA.

Vi piace camminare a contatto con la natura? In programma ci sono escursioni nella Valle dell’Orfento, all’Eremo di San Giovannie quella all’Eramo di Sant’Onofrio, all’Abbazia di San liberatore a Majella e alla Fortezza di Castel Menardo nei pressi di Serramonacesca. All’Auditorium Peruzzi alle ore 17 va in scena la commedia musicale “Il Vangelo secondo Antonio”. Alle ore 18 al Conservatorio Statale di musica di Pescara è la volta del concerto di Kazuhito Yamashita, virtuoso di chitarra mentre alle ore 19 sarà di scena al Florian Espace il trio composto da Piero Delle Monache (sax tenore, elettronica), Tito Mangialajo (contrabbasso) e Alessandro Marzi (pianoforte e batteria).