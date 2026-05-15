Abruzzo Gran Tour 2026: presentazione ufficiale a Palazzo Silone

L’AQUILA – Si terrà martedì 19 maggio alle 10.30, nella sala Celestino V di Palazzo Silone all’Aquila, la conferenza stampa di presentazione dell’Abruzzo Gran Tour 2026, la manifestazione internazionale dedicata alle autovetture d’epoca di grande pregio storico e collezionistico, in programma dal 30 giugno al 5 luglio 2026.

L’evento rappresenta un appuntamento di rilievo per la promozione turistica e culturale dell’Abruzzo, unendo tradizione motoristica, valorizzazione paesaggistica e attrattività internazionale. Un format che punta a raccontare il territorio attraverso percorsi panoramici, borghi, eccellenze locali e luoghi simbolo della regione.

Alla conferenza stampa, promossa dall’assessore regionale Mario Quaglieri (nella foto), interverranno il presidente del Comitato organizzatore Felice Graziani, la presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia Antonella Ballone, il vicepresidente della Fondazione Carispaq Pierluigi Panunzi, il sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio, l’assessore al Turismo dell’Aquila Ersilia Lancia, insieme ai rappresentanti della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.

Protagonisti dell’edizione 2026 saranno L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026 e il Gran Sasso d’Italia, con un percorso che attraverserà alcuni dei luoghi più iconici della regione e che culminerà ad Avezzano, sabato 4 luglio, con il prestigioso concorso d’eleganza “Pietro Di Lorenzo”.

Durante la presentazione saranno illustrati il programma ufficiale, i percorsi turistico‑culturali, le ricadute promozionali dell’evento e le iniziative collaterali dedicate alla valorizzazione dei borghi abruzzesi, delle eccellenze artigianali e delle realtà produttive del territorio.