La Giunta Marinucci assegna 25 mila euro ad otto società sportive

Concessi i contributi ordinari per l’espletamento delle attività nel 2017. Quasi 10 mila euro al Sambuceto Rugby e più di 5 mila al Sambuceto Calcio

SAN GIOVANNI TEATINO (CH) – 25 mila euro di contributo ordinario per l’anno 2017. E’ quanto ha deliberato, all’unanimità, la Giunta comunale lo scorso 3 aprile e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune il 9 aprile 2018.

L’amministrazione Marinucci ha preso atto della punteggio per destinare “contributi ordinari a società sportive per la diffusione dello sport”, alle società sportive locali in possesso dei requisiti e che avevano fatto richiesta entro il termine, non perentorio, del 27 dicembre 2017.

Otto le società, regolarmente iscritte all’Albo comunale della Associazioni, che si ripartiscono la somma di 25.000 euro, in proporzione ai punteggi ottenuti:

Rugby Sambuceto 2008 asd – 1.537,5 punti (9.793,88 euro)

ASD Sambuceto Calcio – 861,5 punti (5.487,75 euro)

ASD Gioventù Sambuceto Volley – 548 punti (3.490.76 euro)

SSD La Cordijana – 410,5 punti (2.614,88 euro)

ASD Pattinaggio Artistico – 219,5 punti (1.398,21 euro)

ASD Sammy Skate – 136 punti (866,32 euro)

ASD Pattinatori Sambuceto – 114 punti (725,18 euro)

ASD San Giovanni Teatino Calcio – 98 punti (624,26 euro)

“San Giovanni Teatino è la città dello sport, ma di tutti gli sport: aver attribuito risorse anche e soprattutto ai cosiddetti sport minori – dichiara l’assessore allo sport Roberto Ferraioli – è testimonianza della pluralità di attività di questo territorio che, quotidianamente, si impegnano in un ruolo che non è solo sportivo ma anche di aggregazione e crescita sociale. Non solo: questa operazione guarda anche al benessere economico, con una parte dei fondi destinati alla SGT per la situazione debitoria maturata da alcune Società. Si tratta, dunque, di un’operazione saggia in cui vincono tutti che è segnale di come stiamo agendo con i fatti, e non con le parole.”

Una quota di contributo spettante alle società Rugby Sambuceto, Sambuceto Calcio e Gioventù Sambuceto Volley, infatti, come richiesto dalle società stesse, sarà erogata a favore di SGT Multiservizi, gestore degli impianti sportivi comunali, per estinguere il debito maturato nel 2017 per l’utilizzo degli impianti comunali.