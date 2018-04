Montesilvano: al via i lavori di efficientamento della pubblica illuminazione

MONTESILVANO (PE) – Partono i lavori di efficientamento della pubblica illuminazione, con l’installazione delle lampade Led sulla riviera di Montesilvano. Il Comune avrà presto un nuovo sistema di pubblica illuminazione su tutta la Città che consentirà di ottenere importanti vantaggi in termini di risparmio energetico.

«L’intervento che l’Amministrazione Comunale sta per far partire in relazione alla pubblica illuminazione – afferma il Sindaco Francesco Maragno – è perfettamente in linea con il progetto di più ampio respiro relativo allo sviluppo sostenibile. Di quest’ultimo se ne parla molto di questi tempi, ma la Pubblica Amministrazione è sempre qualche passo indietro sul rispetto delle buone pratiche di risparmio energetico. Per Montesilvano l’avvio dei lavori di pubblica illuminazione è un esempio di buona pratica che avrà ricadute non solo nei bilanci comunali, in quanto il risparmio economico sarà tangibile, ma avrà anche risvolti positivi in termini ecologici, perché ad una riduzione del consumo energetico corrisponderà anche una riduzione di emissione di gas dannosi per l’ambiente, non ultimo ci sarà anche una ricaduta sociale in quanto un Comune che ha intrapreso la strada del risparmio energetico potrà solo essere un buon esempio soprattutto per le giovani generazioni. I nostri giovani oltre che essere nativi digitali, sono anche dei nativi ambientali, ovvero una generazione che già nella quotidianità si imbatte in molti esempi di rispetto dell’ambiente. Non mi dispiace, come Sindaco, offrire ai giovani un’immagine del Comune rispettosa dell’ambiente. C’è un ulteriore aspetto positivo circa questo importante intervento sulla pubblica illuminazione ed è l’incremento della luminosità stradale che, come è facilmente intuibile, avrà anche una ricaduta sulla sicurezza dei cittadini. Mi riferisco in particolare anche ad un potenziamento della luminosità nelle aree del retro pineta in cui stiamo portando avanti una battaglia quotidiana per contrastare il fenomeno della prostituzione e dell’illegalità».

Alla fine di dicembre dello scorso anno, l’Amministrazione Comunale ha aderito alla convenzione Consip per il servizio di manutenzione e gestione della pubblica illuminazione. La Consip, come è noto, è la Centrale di acquisti della Pubblicazione amministrazione italiana, un sistema in grado di garantire trasparenza e tracciabilità dei processi di acquisto.

«Tra qualche giorno la società che interverrà a Montesilvano – afferma l’assessore Ernesto De Vincentiis – inizierà i lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione partendo dalla riviera. In particolare i lavori interesseranno il tratto di riviera che va da Via Marinelli fino verso il confine con Pescara, per poi immediatamente portare a conclusione i lavori nel tratto che invece da Via Marinelli conduce verso la zona dei Grandi Alberghi. Quest’estate i montesilvanesi ed i turisti avranno sicuramente modo di apprezzare una riviera meglio illuminata, grazie all’uso della tecnologia Led, ma soprattutto nel marciapiede lato mare, avremo anche un nuovo tipo di plafoniere in grado di ridurre l’impatto in termini di inquinamento luminoso, permettendo finalmente di rivedere sull’arenile il cielo stellato».

I lavori consentiranno anche di installare un nuovo impianto radiofonico, tanto caro ai montesilvanesi. Solo dopo che la ditta incaricata avrà terminato di intervenire sulla riviera, si sposterà su Corso Umberto, quindi sarà la volta della manutenzione e sostituzione di tutte le altre lampade presenti nel resto della Città.